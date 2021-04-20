我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

德州現新變種病毒 年輕人感染期更長

編譯組／綜合報導
德州農工大學科學家發現新冠肺炎新的變種病毒BV-1。（AP）
德州農工大學科學家發現新冠肺炎新的變種病毒BV-1。（AP）

德州農工大學（Texas A&M University）科學家們，日前發現新冠肺炎新形變種病毒。到目前為止，僅發現一例變種感染病例。

根據休士頓2號電視台報導，該變種病毒，是由學校的全球健康研究中心（Global Health Research Complex）研究人員發現。科學家表示，由於其起源於布拉佐斯山谷（Brazos Valley），因此稱之為BV-1。

該病例是在3月5日，從一名校外的德州農工大學學生的唾液樣本中發現。該學生在3月25日再次測試後確診。科學家稱，這可能表明新的變體BV-1，會在18歲至24歲的青年人中，造成比典型新冠肺炎病毒更長的感染時間。該學生症狀輕微，類似感冒，且這些症狀於4月2日前消失。

科學家並表示，這種變體因不同的遺傳基因組成而備受關注。

全球健康研究中心首席病毒學家Ben Neuman在學校發布的新聞中指出，「我們目前尚不知道這種變種病毒的全部，但其具有與其他國際上通報，令人關注的相似突變的組合元素。這種變體結合了快速傳播，嚴重疾病和高抗性抗體相關的遺傳標記。」

目前該學生是迄今為止所發現，感染變種病毒唯一病例。Neuman說，「該變種病毒凸顯對基因檢測的需求，包括無症狀或症狀輕微的年輕人。」

根據疾病控制與防治中心（CDC）網站指出，目前已確認五種新冠肺炎變種病毒，上述病毒將是第六種。

變種病毒 新冠肺炎 德州

上一則

特斯拉無人駕駛事故 聯邦機構調查

下一則

最不安全的州…喬州接種率低 落居全美第45名

延伸閱讀

世界晚報／反亞裔仇恨法 德州參議員投反對票

世界晚報／反亞裔仇恨法 德州參議員投反對票
第六款變種病毒出現 年輕人感染期更長

第六款變種病毒出現 年輕人感染期更長
變種病毒續擴散 賓州平均日增翻倍 科州疑現第4波疫情

變種病毒續擴散 賓州平均日增翻倍 科州疑現第4波疫情
紐森稱群體免疫「仍虛幻」因部分人拒接種、變種頻傳…

紐森稱群體免疫「仍虛幻」因部分人拒接種、變種頻傳…

「男孩攔車 非裔倒地」德州爆槍案 前探員殺3人在逃

「男孩攔車 非裔倒地」德州爆槍案 前探員殺3人在逃
百年傳統再現 德州農工 4/22恢復大象走路

百年傳統再現 德州農工 4/22恢復大象走路

熱門新聞

13歲涂萊多中槍前一秒，雙手高舉，手上無武器。（Chicago COPA 截圖）

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

2021-04-15 18:20
德州德爾里奧市的邊境巡警發現塞滿20位無證移民的拖車。（邊境巡邏隊）

人肉沙丁魚罐 德州20偷渡客冒死塞車底

2021-04-16 17:31
遭到毆打的韓裔女店東金仲。(ABC13 畫面截圖)

動粗還怒斥被害人「華裔」 非裔嫌被裁定仇恨犯罪

2021-04-16 19:48
數十名共和黨成員，上月25日在密西根州Portage市的Traveler's Café and Pub聚會而爆發感染。(餐館臉書)

幾乎無口罩且不信疫苗 密西根共和黨聚會爆感染

2021-04-14 12:39
檢方向48歲的女警波特，提控二及過失殺人罪。()

誤拔手槍射殺非裔 明州女警遭控二級過失殺人罪

2021-04-14 15:04
普渡大學機械工程易華裔教授阮修林研發的「超白漆」，可有效阻止地球暖化。(普渡大學提供)

便宜又有效 華裔教授研發「超白漆」神奇減緩地球暖化

2021-04-16 14:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動
拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞
樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻

樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻