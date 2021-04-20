我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

休士頓衛理公會醫院：6月7日前未接種疫苗者將解僱

休士頓訊
休士頓衛理公會醫院給員工發最後通牒，不注射新冠疫苗注射的人會被解僱。(Houston Methodist Hospitals網頁)
休士頓衛理公會醫院給員工發最後通牒，不注射新冠疫苗注射的人會被解僱。(Houston Methodist Hospitals網頁)

休士頓衛理公會醫院集團(Houston Methodist Hospitals)給員工發最後通牒，未在6月7日以前完成新冠疫苗注射的人會被解僱，有一群護士簽署請願書，希望醫院放他們一馬。

休士頓衛理公會醫院集團在大休士頓地區有七家醫院，貝敦分院(Baytown Hospital)有大約1500名員工，這裡的護士「珍」(Jane)不願透露真實姓名，她接受KTRK電視台訪問時，也不願露出廬山真面目。

珍指出，她正在邀集同事簽署請願書，要求醫院不要強迫他們打疫苗，她不是抗拒疫苗，而是認為疫苗目前只得到FDA的緊急核准，而不是正規審核通過，更何況嬌生疫苗已經出現問題。

目前已有數十名員工簽署請願書，但法律專家指出，醫院的規定完全合法，而且護士與病人以及其他員工有很多接觸的機會，疫情大流行期間接種疫苗更是重要的防疫措施。

珍強調她絕不妥協，被解雇雖不情願，但到時候再另找工作就是。上周伊凡卡川普(Ivanka Trump)把她打疫苗的照片放上社交媒體，引發許多挺川族情緒崩潰，氣恨伊凡卡背棄了MAGA群族的理念。美國部分地區很多人抗拒疫苗，以致那些地方疫苗存貨囤積，特別是南方的阿拉巴馬州、密西西比州、田納西州和阿肯色州，這些多屬民風最保守的州。

疫苗 休士頓 伊凡卡

上一則

特斯拉無人駕駛事故 聯邦機構調查

下一則

最不安全的州…喬州接種率低 落居全美第45名

延伸閱讀

台灣自費AZ疫苗打氣旺 預約秒殺

台灣自費AZ疫苗打氣旺 預約秒殺
若疫苗短缺第2劑最多6周內接種 若出現皮疹換手打

若疫苗短缺第2劑最多6周內接種 若出現皮疹換手打
共和黨立法者 力阻新州「疫苗護照」

共和黨立法者 力阻新州「疫苗護照」
瑞典環保少女捐10萬歐元 支持全球疫苗公平分配

瑞典環保少女捐10萬歐元 支持全球疫苗公平分配
批輝瑞壟斷歐洲 俄疫苗推廣主管：應開放衛星五號疫苗

批輝瑞壟斷歐洲 俄疫苗推廣主管：應開放衛星五號疫苗
拜登政府力推民眾接種疫苗 規模比照催票行動

拜登政府力推民眾接種疫苗 規模比照催票行動

熱門新聞

13歲涂萊多中槍前一秒，雙手高舉，手上無武器。（Chicago COPA 截圖）

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

2021-04-15 18:20
德州德爾里奧市的邊境巡警發現塞滿20位無證移民的拖車。（邊境巡邏隊）

人肉沙丁魚罐 德州20偷渡客冒死塞車底

2021-04-16 17:31
遭到毆打的韓裔女店東金仲。(ABC13 畫面截圖)

動粗還怒斥被害人「華裔」 非裔嫌被裁定仇恨犯罪

2021-04-16 19:48
數十名共和黨成員，上月25日在密西根州Portage市的Traveler's Café and Pub聚會而爆發感染。(餐館臉書)

幾乎無口罩且不信疫苗 密西根共和黨聚會爆感染

2021-04-14 12:39
檢方向48歲的女警波特，提控二及過失殺人罪。()

誤拔手槍射殺非裔 明州女警遭控二級過失殺人罪

2021-04-14 15:04
普渡大學機械工程易華裔教授阮修林研發的「超白漆」，可有效阻止地球暖化。(普渡大學提供)

便宜又有效 華裔教授研發「超白漆」神奇減緩地球暖化

2021-04-16 14:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動
拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞
樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻

樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻