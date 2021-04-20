休士頓衛理公會醫院：6月7日前未接種疫苗者將解僱

休士頓衛理公會醫院給員工發最後通牒，不注射新冠疫苗注射的人會被解僱。(Houston Methodist Hospitals網頁)

休士頓 衛理公會醫院集團(Houston Methodist Hospitals)給員工發最後通牒，未在6月7日以前完成新冠疫苗 注射的人會被解僱，有一群護士簽署請願書，希望醫院放他們一馬。

休士頓衛理公會醫院集團在大休士頓地區有七家醫院，貝敦分院(Baytown Hospital)有大約1500名員工，這裡的護士「珍」(Jane)不願透露真實姓名，她接受KTRK電視台訪問時，也不願露出廬山真面目。

珍指出，她正在邀集同事簽署請願書，要求醫院不要強迫他們打疫苗，她不是抗拒疫苗，而是認為疫苗目前只得到FDA的緊急核准，而不是正規審核通過，更何況嬌生疫苗已經出現問題。

目前已有數十名員工簽署請願書，但法律專家指出，醫院的規定完全合法，而且護士與病人以及其他員工有很多接觸的機會，疫情大流行期間接種疫苗更是重要的防疫措施。

珍強調她絕不妥協，被解雇雖不情願，但到時候再另找工作就是。上周伊凡卡 川普(Ivanka Trump)把她打疫苗的照片放上社交媒體，引發許多挺川族情緒崩潰，氣恨伊凡卡背棄了MAGA群族的理念。美國部分地區很多人抗拒疫苗，以致那些地方疫苗存貨囤積，特別是南方的阿拉巴馬州、密西西比州、田納西州和阿肯色州，這些多屬民風最保守的州。