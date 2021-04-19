「請顧客耐心等待，因沒人想再工作」 麥當勞告示引熱議

德州護士洛根在社媒體貼出「沒人要工作」引起很大迴響。（Brittany Logan Tik Tok）

領失業救濟金比上班賺更多，還需上班嗎？Fox電視台報導，德州 護士洛根（Brittany Logan）在Fox & Friends Weekend節目中說，她在一家麥當勞 得來速看見一告示牌，上面寫著請顧客耐心等待，「因沒人想再工作。」

她將此影片發布在社交媒體上，短時間吸引超過120萬人次瀏覽。她認為，德州麥當勞人手不足，是因許多失業者領取失業救濟金，比付出勞力「賺更多」，不認為有必要重返職場。

洛根說，「我想沒人願意這麼說，但刺激政策，稅收收入，許多人都在說：你知道我在家賺得更多。他們想再福利上得到更多，他們不想上班。」

此訊息也透露許多服務業一直存在的問題。

根據全國餐廳協會（National Restaurant Association），美國勞工部統計初步數據，餐飲業3月分增加17萬5800個工作崗位，但就業人數仍比新冠肺炎疫情 前少了180萬個工作崗位。數據並指出，截至3月德州失業率為6.9%，高於全美的6%。

洛根的影片下有許多網民回應，有人指出「這些公司付給我們的錢，不足以讓自己身處疫情風險。」「我在失業後賺得更多，沒有意願上班。」也有人表示擔心疫情蔓延。

部分餐飲業工作人員，也於其帖子下回應「很遺憾，這是事實，我們一直希望聘僱人員，可惜沒人願意工作。」