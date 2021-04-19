前職業摔角明星羅代莫有意進軍國會 誓言打趴波洛西

前職業摔角明星丹羅代莫(左) 聲稱送他進國會打趴議長波洛西(右)。(Dan Rodimer推特)

德州 國會眾議員 朗萊特(Ron Wright)因新冠病毒驟逝，遺缺補選將於5月舉行，有23人爭取這個職位，前職業摔角明星丹羅代莫(Dan Rodimer)最近在電視上推出的競選廣告，使他被對手無情揶揄。

萊特感染新冠病毒後，住院18天後終不敵病魔，他是第一位因COVID去世的國會議員。目前有23人競逐這個遺缺，包括萊特的遺孀。但此刻最出鋒頭的是退休摔角明星羅代莫，他去年參選內華達州的國會眾議員，卻在11月的選舉中敗陣，2018年他也敗選，那兩次競選中他把自己塑造成愛家男人的形象。

羅代莫特別為這次補選，帶著妻子和五個孩子遷居到達拉斯地區，為爭取德州人的支持，他刻意把自己塑造成強悍牛仔的形象，一改過去的柔聲細語，用沙啞的南方口音，豪邁地宣告，自己將在國會中把民主黨和眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)打趴，影片中他頭戴牛仔帽駕馭蠻橫的公牛，他把這頭公牛比喻成佩洛西。他表示是受川普家族鼓勵而到德州參選，競選口號是「讓美國 再度成為德州」(Make America Texas Again)。

他的廣告連共和黨也不買帳，現任眾議員蓋耶茨(Matt Gaetz) 在社交媒體上，把羅代莫貶損為假德州人、假牛仔。眼尖的人看出影片中騎公牛的並不是羅代莫本人，當媒體向羅代莫細問時，他才承認那是用替身代拍的。網友知道實情以後，指控羅代莫企圖用卑劣的伎倆玩弄德州選民。

另外，他2018年出馬競選期間，兩度被他的女朋友打電話報警，指控他偷她的現金、珠寶和槍枝。這位女子現在是他的妻子，她在另一則競選廣告中出面澄清，聲明羅代莫從來沒有用暴力對待她。從羅代莫的際遇，可以一瞥政界的冷酷，想要從政的人必須了解，政爭比摔角還要殘酷。