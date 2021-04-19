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百年傳統再現 德州農工 4/22恢復大象走路

【大學城訊】
德州農工大學近百年的傳統「大象走路」，將於4月22日傍晚恢復舉行。(Texas A&M University網頁)
德州農工大學近百年的傳統「大象走路」，將於4月22日傍晚恢復舉行。(Texas A&M University網頁)

德州農工大學(Texas A&M University)近百年的傳統「大象走路」(Elephant Walk) ，訂於4月22日傍晚恢復舉行，有機會參觀的人別錯過這個奇景。

每年秋天，德州農工大學在大學美式足球季最後一場主場競賽之前，會舉行大象走路盛會，幾千名大四學生排成單行，後面的人把一隻手放在前面那人的肩膀上，緩緩走過校園，回憶過去三年多在這座著名學府度過的美好時光。大象在遊行的時候，會用長鼻子抓住前面那隻大象的尾巴，大象走路的名稱由此而來。

去年秋季因為疫情沒有舉辦這項活動，許多應屆畢業生以為會錯過這項傳統，但學校與學生會決定補辦，並且擴充路線為三條，好讓更多的學生能夠加入，不能親自出席的人甚至還可以用虛擬的方式參加。22日(周四)傍晚6時21分，參加的學生從主校園、北校園和西校園的三個集合地點同時出發，最後都到達凱爾體育場的吉爾銅像(E. King Gill Statue)前匯合，這是大象走路慶典第95次舉行。

想親自參加這項活動的大四學生，必須先上tx.ag/elephantwalk2021登記並選擇走哪條路線。如果只是要參加虛擬方式，屆時上臉書的@AggieElephantWalk網頁即時瀏覽即可。如果天氣惡劣，這場活動將會改在主校園活動中心的室內場地舉行。

另外，讀者如果前往參觀，不妨順道拜訪大學商店The Warehouse at C.C. Creations(地址：114 Holleman Drive)。金氏世界紀錄(Guinness World Records)日前認證這家店是全世界規模最大的「大學商品零售店」(Largest Collegiate Merchandise Store)，室內面積高達2萬8750平方呎，那張證書現在掛在店裡展示。

德州 遊行 足球

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