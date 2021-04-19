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反亞裔仇恨法 克魯茲批民主黨操作

編譯組／綜合報導
克魯茲認為新冠仇恨犯罪法案只是民主黨策略運用。(Ted Cruz推特)
克魯茲認為新冠仇恨犯罪法案只是民主黨策略運用。(Ted Cruz推特)

德州論壇報報導，共和黨籍聯邦德州參議員克魯茲（Ted Cruz）是美國參議院中，少數投票反對旨在解決新冠肺炎疫情，針對亞裔的「新冠仇恨犯罪法案」(COVID-19 Hate Crime Act）。

參院14日以92比6票表決通過，同意進一步討論該法案。

該案由民主黨籍夏威夷州聯邦參議員廣野慶子（Mazie Hirono），紐約州聯邦眾議員孟昭文（Grace Meng）今年3月聯手提出，旨在要求司法部指定特定人員，加快審查與疫情相關仇恨犯罪。

若通過，該法案還將發布有關如何提高仇恨犯罪舉報率，使用公眾更容易理解的指南，詳述新冠肺炎如何減輕種族歧視性語言等。

克魯茲在德州論壇報聲明中承認，針對包括亞裔在內的任何仇恨犯罪與種族主義暴力行為，應受到嚴厲起訴，但他抨擊該法案不過是民主黨的「資訊策略」（message tactic）。

他說，該法案並非防止或懲罰實際罪犯，而是一種旨在傳達明顯錯誤觀念的民主黨通訊工具，即承認新冠肺炎源起中國武漢，且共產黨撒謊，壓制疫情爆發等訊息，這在某種程度上也是種族主義。

克魯茲並於聲明中說，「疫情大流行開始前，我敦促所有人（包括民選官員）不要將此病毒歸咎亞裔，但我的話大家不聽。前總統和他的國會共和黨支持者販運種族主義，用偏執的用語形容新冠肺炎。他們的語言刺激人們恐懼，創造一種不容忍的暴力氣氛至今。」

根據 「停止仇恨亞太裔」團體（Stop AAPI Hate）說法，自2020年3月19日至今年2月28日，該組織報告全國各地針對亞裔的種族主義事件近3800起，包括2021年至今，德州便出現103起。

亞裔 德州 疫情

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