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出馬角逐德州州長？馬修麥康納民調高過艾伯特

編譯組／綜合報導
民調顯示，不少德州人支持麥康諾競選德州州長。（AP）
民調顯示，不少德州人支持麥康諾競選德州州長。（AP）

KXAN報導，奧斯卡得主，美國男星馬修麥康納（Matthew McConaughey），或許會在2022年，成為現任州長艾伯特（Greg Abbott）連任的強勁對手。

根據達拉斯晨報和泰勒德州大學（Univ. of Texas Tyler）最近發布的民調顯示，若麥康納決定競選州長，45%選民表示支持，33%表示支持現任者艾伯特，22%表示將投給其他候選人。

該民調主要調查1126名註冊選民，30%民主黨人，37%共和黨人和33%為其他。

麥康納這幾個月，在家鄉頻「試水溫」，舉行幾個競選活動，但至今尚未正式做出參選承諾。51歲的他今年3月告訴CNBC，他的新篇章「可能包括政治，這絕不是開玩笑。」

儘管麥康納受到青睞，但自2015年一直擔任德州州長的艾伯特，在受訪者中也受歡迎。民調顯示，21%強烈認同他的表現，29%認同，16%不認同，20%強烈不認同。

至於名流競選公職，也受到民眾廣泛討論。消費者研究平台Piplsay於4月進行的民調發現，接受調查的人中，有63%認為好萊塢明星可以正確的態度成為優秀政客。

53%受訪者希望看到麥康納競選州長，也希望看到好萊塢動作男星巨石強森（Dwayne "The Rock" Johnson）競選總統。

民調 德州 好萊塢

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