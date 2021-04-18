長期性虐未成年學生 43歲女老師被捕

一名43歲教師涉嫌與未成年學生不當行為被警方逮捕。（KXAS-TV(NBC5))

達拉斯晨報報導，斯普林敦獨立學區 （Springtown ISD）五年級教師，涉嫌與未成年學生出現不正當關係長達數年，日前遭相關單位逮補，關押於帕克縣（Parker County）監獄 。

帕克縣警局局長辦公室17日在新聞稿中表示，現年43歲教師卡托（Misty Lorene Cato），因與學生之間出現不當教育 與不正常關係，面臨相關單位第二級指控，保釋金10萬元。

卡托是斯普林敦學區斯普林敦中學（Springtown Intermediate School）五年級數學教師，受害者是一名15歲青少年，遭教師不當虐待開始時，就讀於Azle學區。

卡托對該名學生的虐待，在帕克縣與塔蘭特縣（Tarrant）等不同地方持續數年，包括在卡托之前一間住處中。新聞稿說，卡托多次載學生去學校。

警局局長辦公室說，卡托在接受調查時承認，她知道受害者是一名學生，但多次與受害者發生性關係。

調查人員並調查卡托錄音，內容說她愛上該名學生四年，「再次見到他，讓她想和他在一起。」

而校方與學區意識到這起事件後，卡托面臨行政休假，目前尚不清楚是否有律師。

警局局長Russ Authier說，「當我們調查類似案件時，這都是可恥的事情。」他說，當務之急是讓孩子在安全的學習環境中學習。而這種安全的環境，教育者扮演至關重要的角色，且有責任保護他們的孩子。

Authier並表示，目前受害者已在帕克縣兒童倡議中心（Parker County Children's Advocacy Center）進行諮詢，「康復之路從這裡開始。」

警局辦公室並強調，目前該案仍持續調查中。