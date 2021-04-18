教職員告學生 立法機構擬制定法案撤終身職

德州 紀事報報導，德州立法機構正考慮制定法案，允許公立學院或大學，在教職員對學生提起訴訟時，撤銷其終身職位。

該法案是由共和黨德州參議員 Paul Bettencourt提出，起因是奧斯汀德州大學一名教授，對多名學生提起誹謗訴訟。這些學生指責該教授通過研究進行不當行為，呼籲將其驅逐。該教授控告的學生之一，是替Bettencourt工作，著名保守政治顧問Allen Blakemore的女兒。

這名奧斯汀德州大學教授Thomas Hubbard，主要研究古代戀愛癖，與男女間性關係，這在2019年引起許多學生關注。Hubbard教授一門名為「強姦神話」課程，且發表學術論文，關於男孩何時同意發生性關係等。不少學生對此提起抗議，退選其課程。

當時前校長Greg Fenves曾批評該論文內容「令人髮指」，但Hubbard堅持認為，包括有爭議或令人反感的學術研究，都受「第一修正案」保護。

Bettencourt本周在參議會高等教育委員會聽證會上說，當Hubbard認為學生抗議是「低級爭議」，且事情發生後，並未試圖在大學中解決問題，反而直接對學生提起訴訟感到震驚。

而Hubbard反駁，他多次對大學提出要求進行內部解決都遭拒。他在信中寫到「大學任命委員會審查我的教學紀錄，委員會報告中並無發現在教學中引入無關或不適當的教材證據。」「我同意訴訟是最後手段，但有鑒於與大學缺乏合作，這是唯一手段。」

Bettencourt說，根據他提出的法案，若教授控告學生，教授不會自動被撤銷終身教職，而是替大學提供選擇權，告訴教授「若您採取這一步驟，可能會產生的後果。」

參議員Brandon Creighton提交另一項法案，將終身職教授任期審查週期，從每六年縮短至每四年。且拓寬大學撤銷教職員任期的原因，包括性騷 擾、財政不法行為，涉及道德敗壞行為和其他正當理由等。

上述兩法案均留待委員會審議。