我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美3162萬人確診 已施打2億587萬劑疫苗

加州奧克蘭華埠憂暴力洗劫 商戶嚴陣以待 安裝木板加固

教職員告學生 立法機構擬制定法案撤終身職

編譯組／綜合報導

德州紀事報報導，德州立法機構正考慮制定法案，允許公立學院或大學，在教職員對學生提起訴訟時，撤銷其終身職位。

該法案是由共和黨德州參議員Paul Bettencourt提出，起因是奧斯汀德州大學一名教授，對多名學生提起誹謗訴訟。這些學生指責該教授通過研究進行不當行為，呼籲將其驅逐。該教授控告的學生之一，是替Bettencourt工作，著名保守政治顧問Allen Blakemore的女兒。

這名奧斯汀德州大學教授Thomas Hubbard，主要研究古代戀愛癖，與男女間性關係，這在2019年引起許多學生關注。Hubbard教授一門名為「強姦神話」課程，且發表學術論文，關於男孩何時同意發生性關係等。不少學生對此提起抗議，退選其課程。

當時前校長Greg Fenves曾批評該論文內容「令人髮指」，但Hubbard堅持認為，包括有爭議或令人反感的學術研究，都受「第一修正案」保護。

Bettencourt本周在參議會高等教育委員會聽證會上說，當Hubbard認為學生抗議是「低級爭議」，且事情發生後，並未試圖在大學中解決問題，反而直接對學生提起訴訟感到震驚。

而Hubbard反駁，他多次對大學提出要求進行內部解決都遭拒。他在信中寫到「大學任命委員會審查我的教學紀錄，委員會報告中並無發現在教學中引入無關或不適當的教材證據。」「我同意訴訟是最後手段，但有鑒於與大學缺乏合作，這是唯一手段。」

Bettencourt說，根據他提出的法案，若教授控告學生，教授不會自動被撤銷終身教職，而是替大學提供選擇權，告訴教授「若您採取這一步驟，可能會產生的後果。」

參議員Brandon Creighton提交另一項法案，將終身職教授任期審查週期，從每六年縮短至每四年。且拓寬大學撤銷教職員任期的原因，包括性騷擾、財政不法行為，涉及道德敗壞行為和其他正當理由等。

上述兩法案均留待委員會審議。

德州 參議員 性騷

上一則

德州上周14起地震 有感但規模都不大

延伸閱讀

籲擴大AB1400法案覆蓋範圍 聖荷西集會挺加州全民醫保

籲擴大AB1400法案覆蓋範圍 聖荷西集會挺加州全民醫保
合理規劃資產和收入 申請大學助學金有技巧

合理規劃資產和收入 申請大學助學金有技巧
法案通過…保護傳統風貌 共享辦公禁入金山華埠

法案通過…保護傳統風貌 共享辦公禁入金山華埠
德州眾議會通過 21歲以上帶槍不必獲許可

德州眾議會通過 21歲以上帶槍不必獲許可
加州人沒外逃？ 德州議員打臉洛時

加州人沒外逃？ 德州議員打臉洛時
切身之痛 德州眾議員塔拉黎科提胰島素限價法案

切身之痛 德州眾議員塔拉黎科提胰島素限價法案

熱門新聞

13歲涂萊多中槍前一秒，雙手高舉，手上無武器。（Chicago COPA 截圖）

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

2021-04-15 18:20
德州德爾里奧市的邊境巡警發現塞滿20位無證移民的拖車。（邊境巡邏隊）

人肉沙丁魚罐 德州20偷渡客冒死塞車底

2021-04-16 17:31
數十名共和黨成員，上月25日在密西根州Portage市的Traveler's Café and Pub聚會而爆發感染。(餐館臉書)

幾乎無口罩且不信疫苗 密西根共和黨聚會爆感染

2021-04-14 12:39
遭到毆打的韓裔女店東金仲。(ABC13 畫面截圖)

動粗還怒斥被害人「華裔」 非裔嫌被裁定仇恨犯罪

2021-04-16 19:48
檢方向48歲的女警波特，提控二及過失殺人罪。()

誤拔手槍射殺非裔 明州女警遭控二級過失殺人罪

2021-04-14 15:04
普渡大學機械工程易華裔教授阮修林研發的「超白漆」，可有效阻止地球暖化。(普渡大學提供)

便宜又有效 華裔教授研發「超白漆」神奇減緩地球暖化

2021-04-16 14:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世

接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世
縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂
直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡

直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡
奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元

奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元
菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿

菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿