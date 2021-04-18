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德州今夏炎熱乾燥 恐再引發電力危機

編譯組／綜合報導
德州今夏恐出現高溫熱浪，專家憂將引來另一場電力危機。（美聯社）
德州今夏恐出現高溫熱浪，專家憂將引來另一場電力危機。（美聯社）

今夏的德州，或許又將面臨另一場電力危機。美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）4月氣候展望，德州今夏炎熱乾燥，恐躋身全球有紀錄以來，最炎熱的十年之列。最終的夏季評估，將於5月6日發布。

而根據先前評估，若德州歷經嚴重熱浪乾旱，對電力要求增加，今年2月因冰風暴造成的電力大中斷情況，恐再次發生。

位於Irving電力公司Vistra Crop.執行長Curt Morgan說，「今夏我對電力的擔憂，與今年冬季一樣。」

德州立法機關在2月風暴後，持續討論如何改善德州電力，日前德州人被要求保存電力，因電力供應無法滿足需求。

而這項警告引發州民和政治領導人憤怒，他們質疑管理德州電力的德州電力可靠性委員會（ERCOT）為何會讓相對溫和的春季，讓電力供應發生接近緊急情況。

ERCOT對該州夏季電力資源進行不同情況的初步評估，每種情況都可能引發短時間大量供電導致停電。

若出現類似該州2011年乾旱加上低風，數家天然氣電廠離線，加上疫情緩和，經濟活動增加，電力將短缺3600兆瓦，這足以提供72萬戶住家。

若考慮最極端的情況，包括德州出現嚴重熱浪，主要電力發點廠停電，將使德州短缺足以提供280萬用戶的1萬4000兆瓦的電力。

ERCOT經理Pete Warnken於3月底表示，電網營運商納入極端情況考量，擴大彈性提高電網的可能性，因此「若今夏情況正常，ERCOT有望獲得足夠的電力儲備量。」

Warnken說，目前無法提前幾個月，預測是否會出現如冬季冰風暴那樣的災難，但這些情況有助告知德州領導人與公眾。

根據德州氣候研究中心主任John Nielsen-Gammon，德州今夏將炎熱乾燥。今夏的氣溫取決於德州現在到6月間降雨量，而該州南部到西部，過去一年都處於乾旱狀態。

根據NOAA科學家2019年發表研究指出，氣候變化使夏季更乾旱，西南部更炎熱，持續時間更長。如今的氣候暖化出現乾旱造成的高溫，比十幾年前更高，土壤濕度低，溫度升高，熱浪更強烈。

當熱浪衝擊德州時，對電力將造成壓力。他說，2011年是德州有紀錄以來最乾旱的一年，整個夏天都處於熱浪環境。

德州 熱浪 風暴

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