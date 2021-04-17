哈里斯縣提前投票 將從4／19開始

哈里斯縣選務工作已就緒。( 哈里斯縣選務辦公室)

五月選舉的提前投票 將從4月19日(周一)開始，一直持續到4月27日(周二)。哈里斯（Harris）縣選民可以選擇至少30個提前投票地點進行投票，其中包括7個免下車投票地點和5月1日選舉日當天的102個投票地點。要查找您附近的投票地點，可至HarrisVotes.com/locations。

提前投票所開放時間:4月19日至4月24日(周六)：上午7時至晚間7 時。4月25日(周日)中午12時至晚間7時。 4月26日(周一)早上7時到晚間10 時。4月27日(周二)：上午7時至晚間7時。

以下是與Harris縣在即將舉行選舉簽約的司法管轄區：Pasadena市、Humble 市、Missouri City市、Nassau Bay市、South Houston市、Southside Place市、Webster市、West University Place市、Lee College學區 、Goose Creek 綜合獨立學區、 Humble 獨立學區、Pasadena 獨立學區、Harris 縣自來水供應區第1A 區、Sunbelt自來水供應區規定區域、East Lake Houston管理區、Harris 縣市政公用事業區第81 區、 Harris 縣市政公用事業區第82 區、Harris縣第170號鎮、Harris 縣第217 號鎮、Harris縣西北區第5號鎮、Trail of the Lakes 鎮、Cy-Champ 公用事務區、Harris 縣公用事業區第6 區、Timber Lane 公用事務區、Harris縣水務管理第1 區、Harris 縣水務管理第70 區。

七萬份郵遞選票申請表格，已發送給居住在此次選舉的轄區的65歲及以上的選民。郵遞選票申請截止日期是4月20日（周二）。有關更多信息，包括樣本投票和投票地點，請訪問HarrisVotes.com，並在Twitter，Facebook和Instagram上關注@HarrisVotes。