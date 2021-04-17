我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3157萬人確診 已施打2億228萬劑疫苗

美達接種2億劑疫苗里程碑 1/4民眾打完 40%至少注射1劑

哈里斯縣提前投票 將從4／19開始

休士頓訊
哈里斯縣選務工作已就緒。( 哈里斯縣選務辦公室)
哈里斯縣選務工作已就緒。( 哈里斯縣選務辦公室)

五月選舉的提前投票將從4月19日(周一)開始，一直持續到4月27日(周二)。哈里斯（Harris）縣選民可以選擇至少30個提前投票地點進行投票，其中包括7個免下車投票地點和5月1日選舉日當天的102個投票地點。要查找您附近的投票地點，可至HarrisVotes.com/locations。

提前投票所開放時間:4月19日至4月24日(周六)：上午7時至晚間7 時。4月25日(周日)中午12時至晚間7時。 4月26日(周一)早上7時到晚間10 時。4月27日(周二)：上午7時至晚間7時。

以下是與Harris縣在即將舉行選舉簽約的司法管轄區：Pasadena市、Humble 市、Missouri City市、Nassau Bay市、South Houston市、Southside Place市、Webster市、West University Place市、Lee College學區、Goose Creek 綜合獨立學區、 Humble 獨立學區、Pasadena 獨立學區、Harris 縣自來水供應區第1A 區、Sunbelt自來水供應區規定區域、East Lake Houston管理區、Harris 縣市政公用事業區第81 區、 Harris 縣市政公用事業區第82 區、Harris縣第170號鎮、Harris 縣第217 號鎮、Harris縣西北區第5號鎮、Trail of the Lakes 鎮、Cy-Champ 公用事務區、Harris 縣公用事業區第6 區、Timber Lane 公用事務區、Harris縣水務管理第1 區、Harris 縣水務管理第70 區。

七萬份郵遞選票申請表格，已發送給居住在此次選舉的轄區的65歲及以上的選民。郵遞選票申請截止日期是4月20日（周二）。有關更多信息，包括樣本投票和投票地點，請訪問HarrisVotes.com，並在Twitter，Facebook和Instagram上關注@HarrisVotes。

投票 學區

上一則

味匠拌麵、湯麵 隆重上架各亞洲超市 一麵入魂系列六種口味歡迎嘗鮮

下一則

切身之痛 德州眾議員塔拉黎科提胰島素限價法案

延伸閱讀

動粗還怒斥被害人「華裔」 非裔嫌被裁定仇恨犯罪

動粗還怒斥被害人「華裔」 非裔嫌被裁定仇恨犯罪
誤拔手槍射殺非裔 明州女警遭控二級過失殺人罪

誤拔手槍射殺非裔 明州女警遭控二級過失殺人罪
NBA／無懼人手短缺 籃網客場血洗灰狼

NBA／無懼人手短缺 籃網客場血洗灰狼
紀念赫爾曼接種站 仍有疫苗待預約施打

紀念赫爾曼接種站 仍有疫苗待預約施打
給優惠不認帳 德州速食店員爬出得來速窗口打顧客

給優惠不認帳 德州速食店員爬出得來速窗口打顧客
SB 7限縮投票 挨批「穿著燕尾服的種族歧視法案」

SB 7限縮投票 挨批「穿著燕尾服的種族歧視法案」

熱門新聞

13歲涂萊多中槍前一秒，雙手高舉，手上無武器。（Chicago COPA 截圖）

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

2021-04-15 18:20
德州德爾里奧市的邊境巡警發現塞滿20位無證移民的拖車。（邊境巡邏隊）

人肉沙丁魚罐 德州20偷渡客冒死塞車底

2021-04-16 17:31
數十名共和黨成員，上月25日在密西根州Portage市的Traveler's Café and Pub聚會而爆發感染。(餐館臉書)

幾乎無口罩且不信疫苗 密西根共和黨聚會爆感染

2021-04-14 12:39
檢方向48歲的女警波特，提控二及過失殺人罪。()

誤拔手槍射殺非裔 明州女警遭控二級過失殺人罪

2021-04-14 15:04
田州東奧斯汀菁英高中(Austin-East Magnet High School)發生一起槍擊案，一死一傷，另有一人遭拘留。(美聯社)

影／田納西高中槍擊案 1死1傷1拘留

2021-04-12 18:53
4月7日在休士頓港查獲大批假N95口罩。（海關與邊境保護局）

中國寄紐約假N95口罩附「安全標章」 德州截查

2021-04-15 20:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡

印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡
麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順

麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順
好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況

好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況
中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告

中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告
拜登政府若豁免5萬元學貸 3600萬人將不再背債

拜登政府若豁免5萬元學貸 3600萬人將不再背債