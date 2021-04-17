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切身之痛 德州眾議員塔拉黎科提胰島素限價法案

奧斯汀訊
接受治療中的德州眾議員塔拉黎科。(James Talarico 推特)
接受治療中的德州眾議員塔拉黎科。(James Talarico 推特)

過去20年胰島素(insulin)的價格漲了12倍，給患者造成重大財務負擔，德州第52選區眾議員塔拉黎科以切身之痛，提出胰島素限價法案，將給患者帶來顯著福祉。

1989年出生於圓石市(Round Rock)的塔拉黎科(James Talarico) ，擁有奧斯汀德州大學的學士、哈佛大學的碩士學位，完成學業以後他到最貧窮的社區教書。他指出，2018年他出馬競選州眾議員，為了遍訪選區的各個角落，他和團隊規劃出一個25哩長的行程，將近是跑馬拉松的距離，讓選民知道他願意努力為民服務的誠意。

當時他只有29歲，看起來身體健康，且每年都會去大彎國家公園長途健行，所以他認為這趟拜票不會有太大困難。但是到了半途他覺得想吐、疲倦得難以前進，等他走完回到家，躺上床一睡就睡了36個小時才醒過來。但是他的身體還是不對勁，家人把他送進急診室，驗血發現血糖高達900，也就是正常人的十倍，醫師當場確診他是第一型糖尿病，他所出現的急性病情是「糖尿病酮症酸中毒」(diabetic ketoacidosis)。

在醫護人員細心照顧下，塔拉黎科恢復健康，並當選為州眾議員。身為病人他才發現胰島素有多麼昂貴，第一個月的藥劑他須要自付700元。兩年多來塔拉黎科致力設法減輕糖尿病患的藥費負擔，他起草的HB 40法案，把每月病人的胰島素自付額定出50元上限，其他的部分都由保險公司負擔。另外，測血糖與施打胰島素的器材費用也有上限。

這項法案已有至少103位眾議員表示支持，因此必將順利過關。反對這項法案的議員指出，胰島素太貴是因為藥廠訂價太高，這項法案把責任推到保險公司身上，藥廠反而沒有得到應有的限制。

眾議員 糖尿病 德州

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