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德州眾議會通過 21歲以上帶槍不必獲許可

編譯組／綜合報導
德州眾議會通過草案，合法擁有手槍者可以不經許可就攜帶槍枝至公共場所。(Unsplash)
德州眾議會通過草案，合法擁有手槍者可以不經許可就攜帶槍枝至公共場所。(Unsplash)

德州眾議會15日通過草案，允許合法擁有手槍者，可以不經許可就攜帶槍枝至公共場所。不過，草案還須獲得參議會同意，與州長艾伯特簽署，因此生效日期未定。不過艾伯特先前已經表示，德州將成為憲法第二修正案的庇護所。在德州之前，已經有19州開放不經許可就可攜槍外出，但德州是面積最大的一州。

 

按照現行法令，合法擁槍者必須先取得許可，才能帶槍到公共場合。取得許可前必須先通過訓練與射擊課程，筆試與繳納40元的規費。但在新法實施後，任何21歲以上、合法擁有槍枝者，都可以將槍放在包包內，或是置於槍套內，帶到公共場合。但是，犯下重罪或家暴者，仍不得攜槍；州立醫院與體育賽事也不得攜槍。

 

新法生效後，雖然店家可以拒絕顧客攜槍，但是必須口頭、明確告知顧客，不能只是在店門口貼張標語就了事。該案先前已經引發德州各地警察首長反對，認為新法會增加執法危險，同時允許民眾不經訓練就帶槍出門，也會增加誤擊危險。

 

另外，雖然共和黨議員大力支持，但民主黨人卻竭力反對，眾議會最後在兩黨對立下以84比56票通過，同時民主黨主張的20多條附加條款也遭到否決。提案議員、共和黨籍的Matt Schaffer事後表示，此案是憲法保障的攜槍權，遑論很多人沒有那個時間、金錢取得許可。

德州 民主黨 共和黨

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