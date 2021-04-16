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媒體稱加州沒外移潮 德州議員砲轟

編譯組／綜合報導
聯邦眾議員羅伊。（聯邦眾議院）
聯邦眾議員羅伊。（聯邦眾議院）

洛杉磯時報一篇評論文章稱，加州並沒有出現外移潮（exodus），但福斯新聞台(Fox News)13日專訪曾經引起反亞爭議的聯邦眾議員羅伊（Chip Roy），強調加州人確實已經厭倦州長紐森的嚴格管制，亟於逃離加州，其中包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。

洛時專欄作家Mark Z. Barabak 指出，雖然連篇累牘的報導指出加州人正在大量遠離加州，但是「事實上卻是保守派，特別是德州的那些人創造出來的謊言」。但羅伊在Fox專訪中先是希望自由派的洛杉磯時報「還能撐下去」，接著表示大批美國人正在移居德州，因為它的發展、自由政策。

羅伊批評，洛杉磯時報只是一廂情願地希望說服加州人一切都完好如初，「但我只能說，祝他們好運」，就讓自由派繼續掌控加州吧，然後一路走向衰敗，而德州仍然會是德州，因為德州人不會移居加州。不過，先前的統計卻發現，加州移居德州的人雖多，但德州移居加州的人也很多。

Fox News另外引述了馬斯克、范德比克（James Van Der Beek）、羅根（ Joe Rogan）的話，凸顯加州已經不宜人居，德州才是更好選擇。

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