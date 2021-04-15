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德州審預算 教育經費成焦點

編譯組／綜合報導 
德州參議會已經完成年度總預算審查，教育界擔心，原本該增加卻沒增加的教育預算，還會再度遭殃。(德州參議會網頁)
德州參議會已經完成年度總預算審查，教育界擔心，原本該增加卻沒增加的教育預算，還會再度遭殃。(德州參議會網頁)

德州參議會已經完成年度總預算審查，接下來就等眾議會審查他們的版本，然後進行兩會協調完成最終版本。但2011年的「預算斷層」（budget cliff）卻讓各界擔心，2020年新冠疫情帶來的聯邦大量補助，會不會讓德州兩三年後再度出現預算斷層，且讓原本該增加卻沒增加的教育預算，還會再度遭殃。 

德州參議會審查完成的預算案，是今年9月1日開始動支，為期兩年的2507億元經費。但其中最大的變數是，今年預算包括了至少386億元聯邦振興補補助。除了指定留給德州政府的經費，100億元是給縣市政府，公衛機關44億元，租金補貼15億元，而爭議最大的是給公立學校的124億元。 

學校、教師與公益團體最擔心，州政府本來該以常規預算編列的教育經費，現在反而靠聯邦補助來充場面，造成看起來總數不變、甚至增加，但骨子裡年度預算卻減少的狀況。但等到原本用於彌補疫情造成的教育落差特別預算用罄時，不但沒有特別預算，連年度預算都被砍。 

德州在編列2011年度預算時，就出現過同樣的預算斷層。因為2008年發生全球金融海嘯，因此聯邦在2009年度撥發大筆振興補助，但等到用完後，2011年度不但州府經費被砍，連公立學校也遭殃、刪減54億元。這個坑，好幾年後才補回來。 

基於前車之鑑，部分教育人士希望德州議會盡快核發特別預算，因為只有第一線的人才知道哪裡是關鍵，而州政府只會打腫臉充胖子。但反對者卻認為，州政府才有能力整體規畫。參議會財委會主席尼爾森（Jane Nelson）說，她們不是不想撥款，而是德州教育廳希望讓他們能更有運用空間。 

直接撥款的請願非常明確，聯邦振興經費中的179億元直接用於公立學校，其中包括休士頓獨立學區的11億元、達拉斯獨立學區的8.7億元，福和市獨立學區的4億元。不過，最後預算還未定案，各方之爭恐將延續數周。

預算 德州 教育

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