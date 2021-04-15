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ERCOT：機組歲修 再警告供電吃緊

 編譯組／綜合報導 
德州ERCOT連續兩天出現供電吃緊。（KHOU 11）
德州ERCOT連續兩天出現供電吃緊。（KHOU 11）

ERCOT（德州可靠電力委員會）13日呼籲用戶節省用電，14日再度提醒用戶供電可能吃緊，但並未再呼籲節約用電。ERCOT表示，由於不少機組進行歲修，因此導致發電量減少，而且因為氣候不穩，因此風力與太陽能發電產能減少，所以發布通知。 

負責休士頓地區供電的CenterPoint Energy 14日也聲明，它們的電力都來自ERCOT，本身並無發電能力，因此如果用戶出現斷電問題，並非它們所能負責。不過CenterPoint Energy也強調，它們的系統一切正常，只要ERCOT供電穩定，用電就沒問題。 

ERCOT 13日下午4時許曾緊急通知民眾，因為4月季節性的供電不足，以及因為滯留冷鋒造成超乎預期的用電需求，因此ERCOT得進入緊急狀態，希望民眾面對緊急狀況時節約用電，這項緊急情況在13日晚間解除。

ERCOT特別關切格蘭德河谷的供電問題，主因是3.3萬MW的發電機組正在歲修中。而ERCOT也特別強調，供電吃緊不見得全是因為需求過高所造成。2月冬季風暴期間，ERCOT本身系統故障，加上供暖需求大增，才導致系列問題。 

KHOU 11指出，由於春、秋兩季的電力需求往往不高，因此ERCOT往往選在此刻進行歲修。但正好碰到天候突然變化，才會導致ERCOT這兩日發出節電呼籲。 

德州ERCOT連續兩天出現供電吃緊。(ABC 13）
德州ERCOT連續兩天出現供電吃緊。(ABC 13）

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