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海上船運塞爆 木漿供應中斷 衛生紙6月漲價

編譯組／綜合報導
木漿業者警告供應可能中斷，「衛生紙之亂」風險再上升。(路透)
木漿業者警告供應可能中斷，「衛生紙之亂」風險再上升。(路透)

由於原物料不斷上漲、海上船運大爆滿，只要是跟木頭有關的產品，售價都在上升。大到建築房屋的木料，小到每天上廁所需要的衛生紙，價格未來都可能水漲船高。美國主要的衛生紙供應商Kimberly Clark 14日宣布，6月將會調漲旗下的Huggies、Kleenex、Kotex、Cottonelle與Scott售價，但漲幅應在個位數之內。 

至於建築木料，據全美房屋建築公會（National Association of Home Builders）統計，每棟新屋建築成本至少增加2.4萬元。因此翻新成本也同步增加。想將建房費用控制在15萬元以內，幾乎不可能。 

與去年因為疫情造成的搶購潮不同，今年漲價是因為原木與木漿價格上漲。但與去年一樣的是，售價漲得快，但是降得慢，所以高物價可能延續好幾個月。至於原木價格何時會降，建築公會認為秋季也許有機會回調，但衛生紙的漲勢恐怕一去不回頭了。 

世界船運交通緊張，也是原木和衛生紙漲價的原因之一。全球最大木漿製造商巴西Suzano警告，全球貨輪塞船，可能導致木漿供應中斷，而木漿正是生產衛生紙的原物料。Suzano主要以散裝貨運船運輸木漿。

Suzano執行長Walter Schalka表示，隨著貨櫃船需求激增，吃緊的情況已開始外溢至影響散裝船，並且可能導致Suzano的出貨延後。他擔心，船運問題可能如滾雪球般愈滾愈大，只會愈來愈嚴重。如果木漿貿易嚴重中斷，而且衛生紙製造業者沒有充足木漿庫存，最終可能會影響衛生紙供應。

美國主要的衛生紙供應商Kimberly Clark 14日宣布，6月將會調漲旗下...
美國主要的衛生紙供應商Kimberly Clark 14日宣布，6月將會調漲旗下的Huggies、Kleenex、Kotex、Cottonelle與Scott售價，但漲幅應在個位數之內。(KHOU)

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