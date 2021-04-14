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大停電 承保ERCOT意外險保險公司辯沒責任

【休士頓訊】

德州可靠電力委員會ERCOT因世紀大停電，已被提出19件民事賠償訴訟，給ERCOT提供意外險的一家保險公司，要求法院宣告這些事件並不是意外，保險公司沒有責任。

奧斯汀的KXAN電視台報導，根據德州衛生服務局(Texas Department of State Health Services)公布的資訊，那場災難造成125人死亡，大多數是因「低體溫症」(hypothermia) ，也就是被活活凍死的，被凍傷或房屋損壞的事件更是多不勝數。康羅市(Conroe)的11歲男孩克里斯汀品迪亞(Cristian Pindea)和家人住在一棟活動房屋中，大寒期間停電後，屋裡的最低溫曾降到僅僅10度，他的父母早上去叫他起床時，發現他已死在冰冷的被窩裡。

根據法院已公布的資訊，到3月4日為止對ERCOT提出的賠償訴訟有19宗，預期後來還有更多。俄亥俄州的辛辛那提保險公司(Cincinnati Insurance Company)是與ERCOT有意外險合約的企業，該公司6日(周二)向聯邦法院提訴，要求法院宣告這些死傷與財物損失的事件並不是意外，而是經年累月沒有做好基礎建設的疏忽結果，因此該公司沒有賠償的責任，也不須要代表ERCOT為這些訴訟出庭答辯。

在那波大寒流中，至少有450萬德州人曾被斷電影響，到現在電費與責任的歸屬都還沒有完全明朗。辛辛那提保險公司與ERCOT的合約是從2019年6月1日生效，到2022年5月31日半夜時終結，如果法院不給予該公司所要求的宣告，辛辛那提保險公司會為這些訴訟付出慘痛代價。

保險 德州 俄亥俄州

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