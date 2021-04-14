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奧斯汀房市火爆 會出現房地產泡沫嗎？

記者封昌明／休士頓報導
豪宅市場的購屋族群多以全美各地高端收入的專業人士，對住宅的品質要求極高。（華奧地產提供）
豪宅市場的購屋族群多以全美各地高端收入的專業人士，對住宅的品質要求極高。（華奧地產提供）

奧斯汀的火爆房地產市場令人擔憂的是否會出現房屋泡沫，專家表示，在未來幾年，市場都將保持較高的房價，有專家稱，泡沫破裂意味著需求會消失，但經歷了奧斯汀就業的高增長，很難看到這種情況發生。

實際上，奧斯汀吸引大眾前來的能力，被認為是這種升值趨勢能夠持續的首要原因。奧斯汀房地產經紀人委員會報告指出，1月份奧斯汀地區的房屋銷售中間價為39萬5000美元，年增長22%。

另有一些專家預測，在可預見的未來，或許至少在未來兩年內，奧斯汀房地產仍然會保持兩位數的增長。當過去出現地產泡沫時，10年的年平均市場占有率在40%左右。就像加州、內華達州、亞利桑那州等地，而在2008年金融危機之前一樣，這些市場的利率並不低，但這些融資容易，投機率高，在35%到45%之間。但在現在的市場上，投機者的人不多，不到10%。

根據德州農工大學房地產研究中心的研究，一個健康的市場住房供應量應該維持在六個月。但最近，在德州中部一些地區，如北奧斯汀蘋果公司正在建設的園區附近，庫存量只有三天。

有房地產的專業報告分析，上一次奧斯汀地區的房屋庫存在六個月是在2011年6月。自那以後，一直穩步下降到0.4個月以下。很多房地產業者都表示，房屋只要一上市就被賣掉了，速度太快，從來沒有這樣過。

也有業者誇張的表示，很多房屋沒有正式掛牌上市就被出售了。並表示，如果你想買豪宅，請準備好出比標準高出幾十萬美元的價格。

在過去的30年中，第一個十年，奧斯汀地區的房屋中位價從7萬1000元漲到13萬6564美元，漲幅達92%。從2000年到2010年，房屋中位價從13萬2872元增長到18萬6860元，上漲41%。從2010年到2020年，房價中位數從17萬4386元增長到31萬9570美元，增長140%。這些躍升令人印象深刻，但總而言之，自1990年以來，奧斯汀地區房屋中位價已經飆升350%。

目前德州中部的房屋中位價約為39萬5000元，仍遠低於舊金山、聖地牙哥、紐約和波士頓等地。與鳳凰城、納什維爾、科羅拉多斯普林斯和邁阿密不相上下，且它們的房價也在上漲。夏洛特、達拉斯和休士頓的中位價要低一點，大約少10萬元。

對於一些長期居住在奧斯汀的居民而言，房價上漲到令人難以置信的地步。但對於一些東西海岸的人而言，這可能聽起來很正常。

根據資料顯示，1月份奧斯汀地區房地產總收入為11.6億元，一年增長53%。新上市房屋數量下降11%，待完成交易的房屋數量增長15%，屋主惜售心態湧現。3月份最貴的住宅，位於奧斯汀湖的豪宅，以約4000萬美元的價格售出。

經歷過2008年經濟衰退的人都知道，當時許多購房者都獲得以低自備款的方式取得房產，但現在的銀行這種寬鬆借貸已不復存在。許多房地產業者均表示，他們並不擔心過度投資導致奧斯汀房地產下跌的可能性。

奧斯汀的人口統計專家表示，人口增長紅利顯示本地區平均每天增加169人，待特斯拉等公司在發布重大招聘消息時，將有越來越多的公司在奧斯汀進行擴張，或將總部遷入奧斯汀，2022年的情況可能會更好。

相關房地產資訊請洽華奧地產，地址：11770 Jollyville Rd Austin TX 78759，電話：512-298-1899，郵箱：[email protected]，網站：www.realinternational.com。

依照線型圖，奧斯汀房地產30年來持續穩步上漲。（華奧地產提供）
依照線型圖，奧斯汀房地產30年來持續穩步上漲。（華奧地產提供）
奧斯汀豪宅市場火爆，必需加價才能到手。（華奧地產提供）
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奧斯汀房價會出泡沫化嗎，很多數據都顯示，房市一片看好。（華奧地產提供）
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房地產 房價 德州

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