我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女警誤開真槍擊斃非裔男 群眾抗議 明州宣布宵禁

「抗體藥」注入立即免疫 雷傑納隆：更能根除病毒

校園奴隸交易 有色族裔值1元 家長怒轟：噁心

編譯組／綜合報導
丹尼爾九年級中學傳出學生對有色族裔學生玩「奴隸交易」。(校園照，非本文所指交易遊戲 ，Daniel Ninth Grade Campus臉書 )
丹尼爾九年級中學傳出學生對有色族裔學生玩「奴隸交易」。(校園照，非本文所指交易遊戲 ，Daniel Ninth Grade Campus臉書 )

NBC電視台報導，德州亞雷多獨立學區（Aledo ISD）部分父母日前發現，九年級學生在一個線上遊戲中，對有色族裔學生玩「奴隸交易」（Slave-trading），並在群組聊天中標註「奴隸交易」，標註「"N"農場（"N" Farm）與"N"拍賣（"N" Auction）」。

報導稱，該學區丹尼爾九年級中學(Daniel Ninth Grade Campus )學生用Snapchat進行交易，並玩「遊戲」，訂價學校有色族裔學生並進行交易。

「這讓我感到噁心，他們認為自己是誰，有什麼權利這麼做？」三名前亞雷多獨立學區家長Mark Grubbs說。

遊戲中，一名學生身價為100元，另一名學生僅一元，因同學不喜歡他的頭髮。

學區家長Ella Bullock說，「因為我們所生活的社區，對此不感驚訝。」

學區向所有父母寄送通知，解釋這些玩遊戲的學生受到紀律處分，但部分父母對通知的書寫方式感到不滿，因為並未用種族主義（racism）一詞，而是用「玩鬧」（cyberbullying）。

Bullock說，「我對這封郵件感到失望，我喜歡這個學區，但種族主義的觀念需改變。」

網路上，有人告訴學區教委Forrest Collins，說這是仇恨犯罪，不是學生間的打鬧，他回信說百分之百同意。

學區總監Susan Bohn發表聲明稱，種族主義仇恨在該地區不存在，他們正確保有色人種受到重視。

學區家長計畫在19日的教委會上，要求更強烈的計畫，解決校園種族主義議題。

學區 種族主義 德州

上一則

反仇恨法 南卡眾議會二讀通過 參議會尚不明朗

下一則

賓州加快腳步接種 今起全面開放預約

延伸閱讀

德州學生線上玩「奴隸交易」 有色族裔身價1元

德州學生線上玩「奴隸交易」 有色族裔身價1元

華社發聲 伊TEAACH法案獲修正

華社發聲 伊TEAACH法案獲修正

舊金山小學童今返校 華人家長鬆口氣

舊金山小學童今返校 華人家長鬆口氣
舊金山居民「免下車簽字」罷免學區官員 數百人響應

舊金山居民「免下車簽字」罷免學區官員 數百人響應
中學時遭性侵 32歲男告學區、合唱團老師

中學時遭性侵 32歲男告學區、合唱團老師
何時返校？ 學區委員張琛：須跟教師工會達協定

何時返校？ 學區委員張琛：須跟教師工會達協定

熱門新聞

艾倫市一戶民宅內發生一家六口遭槍擊殺害，警方初步證實，該起事件可能是兒子槍殺後自殺。圖為兒子Farhan Towhid。（艾倫市警局）

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

2021-04-05 20:01
田州東奧斯汀菁英高中(Austin-East Magnet High School)發生一起槍擊案，一死一傷，另有一人遭拘留。(美聯社)

影／田納西高中槍擊案 1死1傷1拘留

2021-04-12 18:53
普林斯頓大學錄取率創新低。(本報檔案照)

多所名校錄取率創新低 普林斯頓不到4%

2021-04-07 14:39
一名在岩石橋州立公園健行的民眾，意外發現紀夢奇遺骸。(youtube視頻截圖)

密蘇里法醫確認 遺骸就是紀夢奇

2021-04-06 15:46
搶匪持長槍抵住店員的臉，讓店員打開收銀機，視頻顯示他們搶走了錢和幾條香菸。（警方視頻截圖）

休士頓3蒙面歹徒持長槍 搶劫便利店全程曝光

2021-04-07 20:12
遠離塵囂的樹屋，不乏設有廚房、衛浴等完善設備的單位。(Among the Trees Lodging官網)

在家「宅」1年 防疫遠離塵囂 樹屋度假正流行

2021-04-09 16:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟
接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒
射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動

射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動
英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓

英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓