華美銀行捐款萬元 助食物銀行賑濟災民

華美銀行德州市場負責人Mike Burr（右二）代表捐贈一萬美元給休士頓食物銀行。（記者封昌明／攝影）

華美銀行4月12日由該行資深執行總監，德州 市場負責人Mike Burr代表，向休士頓 食物銀行（Food Bank）捐出1一萬美元善款，供大休士頓地區最近飽受寒害之苦的民眾提供食物補給，食物銀行大額捐款總監Paula McKenzie代表接受，並為華美銀行代表等一行進行現場導覽。

食物銀行最近積極與休士頓各非營利組織配合，援助大批食物給上萬受冬季風暴 影響的家庭，獲得各界廣大的迴響。而華美銀行是美國最大25家上市交易的商業銀行之一，在德州地區設有13處服務網點。

休士頓食物銀行成立於1982年，是Feeding America的認證會員，一直為德州東南部的社區提供服務，並在救濟工作方面身先士卒，向受到冬季風暴影響的社區和家庭提供急需的食物資源。華美銀行的捐款將支持休士頓食物銀行向受影響、沒有食物保障的家庭提供3萬頓餐食。

華美銀行也還達拉斯的The Family Place捐款一萬美元、向德州北部地方的Salvation Army捐款5000美元。此外，還將向休士頓的Target Hunger捐款5000美元。這些捐款是社區重點工作的一部分，支援以救助少數族裔民眾為己任的當地組織，因為少數族裔社區受天氣災難的影響更加嚴重。

休士頓食物銀行提供服務的德州東南部地區18個縣的110多萬人被認為沒有食物保障，即他們缺乏維持健康生活所需的穩定充足營養食物。休士頓食物銀行透過1500個社區合作夥伴的網絡，向有需要的民眾分發食物和其他必需品。此外，他們還幫助家庭實現長期穩定的項目和服務，內容包括營養教育、職業培訓、健康管理以及幫助獲得州資金援助。更多資訊，請瀏覽https://www.houstonfoodbank.org/。