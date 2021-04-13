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10年中 加州94家企業總部遷德州

編譯組／綜合報導
2021的遷入奧斯汀的速度，比2020年同期增加45%。(奧斯汀臉書)
2021的遷入奧斯汀的速度，比2020年同期增加45%。(奧斯汀臉書)

KXAN電視台報導，德州商業網路YTexas稱，過去11年中，將企業總部遷往奧斯汀的公司，比德州其他地方多，大多新搬遷的企業均來自加州。其中，去年甲骨文（Oracle）從加州搬到該處，更成為頭條新聞。

自2010年來，共有94家企業總部從加州遷至德州，這些公司中，有28家將總部設在奧斯汀。

YTexas執行長Ed Curtis說，大多數搬到德州的公司和人員，不意外的都來自加州，「奧斯汀和當地技術，以及這裡的文化，真正吸引他們，這可能也與他們在加州所擁有的最為接近。」

有時員工會隨著企業一起搬遷，但通常員工不會被強制要求搬遷至德州，工作也能保持。Curtis說，大多數搬遷的企業，在原本的州仍有業務。「若想招募另一城市的員工，許多員工都對奧斯汀很感興趣」他說，住在德州也便宜得多。

根據美國有限電視網（CNN）的生活費用計算數據顯示，在舊金山年薪10萬元的人，同樣的生活方式在奧斯汀，可能年薪僅需5萬2000元。

即使在疫情之下，搬遷熱潮也不減。2021的搬遷速度，至今已比2020年同期增加45%，進入該州有史以來搬遷速度最快也最多的階段。

Curtis說，「綜觀德州歷史，無論站在企業哪個位置，德州一直都是親企業的州，我認為這種情況會一直保持下去，我也認為這對德州是光明的未來。」

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