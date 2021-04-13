紀念赫爾曼接種站 仍有疫苗待預約施打

由德州大學與醫療系統合作的赫爾曼紀念新冠肺炎疫苗診所，12日開始提供民眾施打疫苗。（ABC）

ABC電視台報導，德州休士頓 大學（University of Houston）與醫療系統合作，成立的紀念赫爾曼（Memorial Hermann）新冠肺炎疫苗 站點於12日正式啟動，然啟動幾小時後，仍有數百劑疫苗待民眾施打。

該疫苗站點設立於室內足球練習場中，希望最多能替4000人施打疫苗。

赫爾曼發言人說，疫苗站點開始運營前一小時，仍有1000劑疫苗等待民眾預約，四小時後，仍有600劑疫苗可用。

哈里斯(Harrris)縣公共衛生局說，由於他們致力增加更多施打疫苗站點，民眾現在更容易預約。

當他們首次啟動候補名單系統時，一位發言人說，安排施打時程可能需幾天到幾週，因該縣根據名單中的資格和疫苗供應情況進行排程。

如今，有預約接種的人們，可能在24小時內安排施打。休士頓衛生局也表示，每週都會填補所有空缺。

各縣衛生系統持續宣傳疫苗施打，特別是被認為風險較高區域，每次的疫苗施打，距離群體免疫目標都更近一步。

根據德州衛生服務廳紀錄，該州已有37.6％民眾接種疫苗。哈里斯縣年齡在16歲以上的人群中，23%完成全程疫苗接種。有意接種疫苗者，仍須提前預約登記。