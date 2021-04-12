斯坦福市副市長譚秋晴拚連任 關振鵬站台造勢

關振鵬（左一）為造勢大會為譚秋晴（圖中）站台，右為賴李迎霞。（記者封昌明／攝影）

斯坦福市（Stafford）副市長譚秋晴競選連任後援會，4月10日在萬豪酒店（Court Yard)舉行造勢大會，休士頓 市前市議員關振鵬、酒店東主賴李迎霞等都到場聲援，數十位年輕學生響應譚秋晴的號召前來加入義工行列，也有媽媽帶著小孩前來學習美國的民主教育 ，場面相當熱鬧。

有熱情的媽媽帶著小孩來支持譚秋晴（右一）。（記者封昌明／攝影）

譚秋晴在2019年當選市議員以來，即積極在社區服務，奠定群眾基礎；並且是斯坦福市自1853年成立166年來首位亞裔市議員，這位政治素人獲得群眾、市府官員及各界的高度認同，2021年她被議會全票推選為副市長。

譚秋晴2007年被選為亞洲商會董事會主席；2008年，她申請聯邦救難署（FEMA）專線，為受到卡翠娜颶風嚴重破壞的中國城商家及上千位同胞溝通救災，並組織雙語義工奔走忙碌。同年，她榮獲休士頓婦女雜誌TOP 50最有影響女性；2009年，她獲得少數族裔基督教領袖獎；2010年，譚秋晴協助斯坦福市老市長Leonard Scarcella 籌辦德州第一所中英雙語國際學校；2014年，譚秋晴當選休士頓社區大學（HCC Foundation）理事；2016年擔任休士頓華裔會計師協會會長；2017年，當選斯坦福市城市商業發展計劃委員會委員；2018年，譚秋晴還榮獲AIG全國傑出經理人第一名。

譚秋晴為義工進行行前訓練。（記者封昌明／攝影） 譚秋晴（前排右五）與所有義工合影。（記者封昌明／攝影）

譚秋晴非常重視華人 的教育環境，在她催生下，斯坦福明星重點學校（STEM）已經錄取60多位優秀的華人子弟。兩年來，她為斯坦福市社區謀福利，為華裔積極發聲。

賴李迎霞向義工們展示譚秋晴的競選T恤，希望大家多支持。（記者封昌明／攝影）

為了以行動支持譚秋晴競選連任，萬豪酒店東主賴李迎霞特別免費提供酒店的會議室及房間供她使用，這次的造勢大會也在這裡舉行，稍後競選團隊在行前訓練完成後，前往選區逐門逐戶拜訪，爭取支持連任。譚秋晴呼籲所有選民出來投票，支持她競選連任。