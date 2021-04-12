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慶創校106年 台中一中校友會號召校友歸隊

休士頓訊
台中一中校友會歡迎校友入會。（台中一中校友會提供）
台中一中校友會歡迎校友入會。（台中一中校友會提供）

美國台中一中校友會慶祝母校創校106周年，特別設立「一中園地」網路平台，提供海內外一中教職員、學子及校友們發表藝術作品的空間，同時也希望美國台中一中校友們歸隊，讓校友一起欣賞一中園地及慶賀母校校慶。

美國台中一中校友會成立於2020年，宗旨是促進校友間的交流與強化校友間的情誼及回饋母校的發展。校友會提供服務項目包括: 美國一中校友資料建檔及更新、刊登一中傑出校友、表彰有卓越成就及特殊貢獻之校友、弘揚校譽及勉勵一中人、 刊登母校及校友資訊、美國一中校友諮詢服務等等。目前美國台中一中校友會的團隊從當初的三人擴大至七人，校友會資料庫已有200多人，一中校友會歡迎校友們加入。如有任何問題，可與各地區連絡人連繫。

美國台中一中校友會的網址: https://tcfshalumni.us/wp。北加州聯絡人須國琪， 電話: 510-936-3906， 電郵: [email protected]；南加州聯絡人梁義大，電話：240-731-7836，電郵：[email protected]；大華府地區聯絡人張孝倫 ，電話：301-906-7071， 電郵：[email protected]; 德州聯絡人陳東明，電話：361-552-1362，電郵：[email protected]；內華達州聯絡人周文偉，電話：702-472-2317，電郵：[email protected]；伊州聯絡人饒強生，電話：630-791-0526，電郵：[email protected]夏威夷州聯絡人李英哲，電話：808-753-3605，電郵：[email protected]

美國 加州 夏威夷州

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