達拉斯髮廊老闆違防疫 德州最高法院駁裁定：不得監禁

魯瑟去年上街頭抗議時的畫面。（聖安東尼奧快報）

德州 最高法院9日做出最終裁定，推翻達拉斯縣地方法院的裁定，因為縣府的命令太過模糊，讓民眾難以配合。地院先前因為髮廊老闆魯瑟（Shelley Luther）違反防疫禁令，因此判處她必須坐牢7天併科罰金7000元。這起高度政治化的事件是否就此劃下句點，仍不得而知。

回到2020年初，州長艾伯特4月宣布，男女髮廊都必須歇業，以免疫情 擴散。但魯瑟表示，為了生計，她的Salon a la Mode必須開門營業。就算魯瑟之後獲得PPP貸款 ，足夠支付她歇業的支出，她還是不願歇業。加上縣府申請禁制令，魯瑟仍不願歇業，最後鬧上法庭。

在達拉斯地院審問時，法官Eric Moyé一度表明，只要魯瑟願意承諾，在緊急命令取消之前都暫停營業，就只會判她罰金而不必坐牢。但魯瑟還是堅持要開門，並在臉書上表示，她願意以坐牢證明，官方這麼做是違背憲法的。因此，就算艾伯特介入調停，魯瑟最後還是被關了七天。

魯瑟的作為當時引起全美共和黨人群起聲援。包括德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）都表態，認為法官Eric Moyé濫權；副州長派屈克（Dan Patrick）更表示，他願意代繳罰金，並以居家軟禁代替魯瑟服刑。因為魯瑟的知名度，她還一度挑戰德州參議員史賓格（Drew Springer），但最後大輸13個百分點。