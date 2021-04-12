德州接近群體免疫？ 專家打臉艾伯特：過分樂觀

州長艾伯特(前排中)認為德州可能非常接近群體免疫。（Greg Abbott臉書）

紐約時報報導，德州 州長艾伯特（Greg Abbott）11日在FOX新聞上說，德州可能非常接近群體免疫，然部分專家對此表示質疑，認為其過分樂觀。

艾伯特說，德州有許多人口對新冠肺炎 免疫，無論是接種疫苗 還是曾遭感染，病毒都無法再傳播。

他說，德州有70%老年人口接種疫苗，50歲至65歲的人口中，有50%接種疫苗。「我不知道什麼是群體免疫，但如果你把這些數據加到那些有免疫力的人身上，看起來可能非常接近群體免疫。」

明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心流行病學家兼主任Michael Osterholm說，「在上帝的綠色大地上，德州根本不可能達到群體免疫。」

他說，密西根州和明尼蘇達州疫苗接種率比德州高得多，但仍有廣泛的傳播。

德州約有19%完全接種疫苗，密西根州22%，明尼蘇達州約24%。

自新冠肺炎大流行以來，對實現群體免疫的估計有所增加，範圍從60%人口增至90%人口。

然Osterholm說，「真正的情況是，我們並不知道怎樣才是達到群體免疫的水平。」

他預測未來幾週或一個月內，德州與美國西南部地區的病例將會上升，就像現在中西部和東北部的情況一樣。

病毒傳播的一個主要因素，是英國首次發現並稱為B.1.1.7個新冠肺炎變種病毒引發的病例增加，此變種病毒比最初出現的病毒更具傳染性。

Osterholm說，這種病種病毒，必定會使群體免疫的目標更難達到，也使預測更為複雜。