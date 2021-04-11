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德州房價狂飆創10多年新高 房源短缺締20年新低

編譯組╱綜合報導

由於待售屋房源短缺狀況日益惡化，德州3月分的房屋市場，出現十多年來最大的價格飆升。

達拉斯晨報報導，上個月，北德州獨立屋住宅中位數價格上漲16％，至31萬2000元，這是北德州房價有史以來最高價格。

德州房地產研究中心（Texas Real Estate Research Center）和北德州房地產訊息系統最新報告顯示，每平方呎的房屋上漲價格，比2020年3月上漲19%。

3月份，獨立屋僅有6085套被放上市場，以目前銷售率計算，少於一個月房屋供應量，北德州市場房源，較一年前減少71%，待售屋數量可說是20多年以來最少。

總部位於達拉斯的住房分析Residential Strategies負責人Ted Wilson說，由於上市房源嚴重短缺，房價上漲，真正的挑戰是市場上沒有新房源滿足需求。「房地產經紀雖然出售大部分房源，但他們面臨嚴重失衡，買家很多但無法成交。」

3月份銷售額，僅比去年同期增長5%。Wilson說，市場上缺乏二手房，抑制購買量。「雖然銷售速度隨著庫存減少繼續增加，但缺乏住房選擇，許多潛在買家猶豫，賣掉房子後要住哪？」

在北德州十幾個縣中，平均只花36天就可將房屋售出，與2020年3月相比，平均售屋時間減少三分之一以上。

房地產經紀第一季度，共售出2萬3452套獨立屋，銷售額比去年同期增長1%，部分原因是受到2月冰風暴的影響，購買活動放緩。

德州房地產研究中心經濟學家Luis Torres指出，庫存不足影響達拉斯-福和市房屋銷售。去年該地區與全國各地房屋銷售激增，主要因低利貸款創紀錄的低，需求增加所致，來自加州、紐約、伊利諾州和其他州數千人搬到該地區，加劇購屋潮。

2021年至今為止，價格於40萬元以及以上的北德州房屋銷售額增長45%，百萬元房屋銷售額，比2020年3月增長97%。

德州 房地產 房價

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