華裔競選經理投書：金賽麗反華言論 令亞裔尷尬

競選聯邦眾議員金賽麗（Sery Kim）華裔競選經理Tristan楊（Tristan Yang），日前投書達拉斯晨報，指其反華言論，是保守派和亞裔 的尷尬。

楊說，在與金賽麗合作前，他很高興能支持如她一樣的亞裔，開拓女性市場。然而，上周她的反華言論，讓楊做出專注學術研究的決定。

金賽麗在談到來美國 的中國 移民時說「我不希望他們來這裡，他們竊取我們知識財產權，給我們新冠肺炎病毒，他們不追究自己的責任，我可以這麼說，因為我是韓裔。」

楊指出，他是中國移民的兒子，他們手裡提著兩個行李箱，逃離暴政來美，「只有這個國家，包裝壽司的父親，才能送兒子去哥倫比亞大學。」

楊說，辛勤的父母栽培，他才得以於白宮工作，獲得國防和情報局安全許可，「我是美國夢的產物。」

他進一步強調，「我為金賽麗不希望像我這樣人有機會實現美國夢感到沮喪，像許多亞裔一樣，我和我的家人對我們國家懷有深厚的愛。」

「我對可能導致某人認為我更有可能通過竊取知識產權，無法成為負責任的公民，甚至給她新冠肺炎，出賣我的國家感到困惑。這種言論讓她反應很差，這不是共和黨，也不是作為美國人的表率。」

楊指出，「一個真正領導人，面對是整個亞裔社區的問題，而不是一個一直在為仇恨犯罪鬥爭中，繼續促進分裂。那些討厭亞裔的美國人，並不關心您是華裔還是韓裔。」

在金賽麗的評論遭受支持者抨擊後，她嘗試做出聲明，重新定位此言論係針對中國政府。然而，攻擊中華人民共和國的主張，與攻擊在美華裔間有著明顯區別。

金賽麗言論讓保守派思想，共和黨，亞裔社會與這個國家珍視的核心價值感到尷尬。楊說「因為我是美國人，我可以這麼說。」