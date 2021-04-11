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聖安東尼奧博物館 假牆後發現無價壁畫

編譯組╱綜合報導

mysanantonio.com報導，聖安東尼奧日前發現隱藏十多年的一幅無價壁畫，被一堵假牆隱蔽。

本月8日，墨西哥文化學院（MCI）官員推出去年因新冠肺炎去世，墨西哥畫家費爾格雷斯（Manuel Felguerez）創作的Telon de la paz壁畫。這位抽象藝術家的創作，占據整面牆，令聖安東尼奧-墨西哥友誼委員會與藝術品專家大為驚訝。

費爾格雷斯來自墨西哥卡特卡斯州（Zacatecas），最初是在1965年3月，在墨西哥一家劇院創作該作品。幾年後，這件作品被運送並安裝於MCI前禮堂內，配合世界博覽會於墨西哥開幕。1968年放置於Hemisfair公園。後再被移至MCI其中一間畫廊至今。

然而，2010年一次建築展覽，建造了一座假牆，使該壁畫被隱藏。

MCI董事Sergio Zapata說，由於人事變動，前員工並未拆除假牆，儘管傳言該壁畫仍在物業中，但沒人知道位於何處。

六個月前，團隊發現該壁畫。Zapata說，他們一點一點揭開這幅壁畫，以免損壞作品，最後完好無缺，不需任何維修，團隊也大感驚訝。

藝術和文化部主任Debbie Racca-Sittra說，費爾格雷斯的作品，可能比整棟建築都值錢。

墨西哥總領事Rube Minutti說，一旦MCI未來幾個月，重新向公眾開放，所有人都能欣賞其創作。

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