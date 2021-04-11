克倫紹眾議員眼開刀 將「失明」一個月

德州聯邦眾議員克倫紹日前緊急動視網膜玻璃手術，預計將失明一個月。（Getty Images）

前海軍陸戰隊，在阿富汗失去一隻眼睛視力的休士頓 聯邦眾議員 克倫紹（Dan Crenshaw）日前接受視網膜脫落緊急手術，至少面臨眼睛失明一個月，是否能恢復視力，目前仍無法確定。

這位連任兩屆議員的共和黨人，其辦公室10日發出聲明表示，「這對於僅有一隻眼睛的人來說，面臨可怕的預後，知道我受傷史的人，都知道我眼睛不好，2012年爆炸造成白內障，組織過度損傷，對視網膜也造成傷害。」

37歲的克倫紹說，「之前擔憂視網膜損傷的影響，可能會再次出現，現在的確發生。」

克倫紹本周稍早時，開始看到「黑色、模糊的斑點」，8日他去看眼科醫師，診斷出視網膜脫落。

隔日，他在休士頓michael E. DeBakey VA醫療中心接受緊急手術。他說，他的眼睛插入一個氣泡，作為手術後的繃帶，他需要將臉朝下約一週時間。「手術很順利，但將失明一個月。」

加州 眾議會少數黨領袖麥卡錫（Kevini McCarthy）推文盛讚克倫紹為鬥士，「他將贏得這場戰役，也得到每位同事的支持與祈禱。」

克倫紹瑜2018年當選國會議員，去年再次連任。

2012年在阿富汗一次任務中，他被裝置炸彈擊中，右眼受傷一個月，左眼也受到嚴重傷害，經過數次手術才恢復視力。

他又於2014年派往中東，2016年至韓國，同年9月從海軍退役，獲得兩枚銅星和一顆紫心勳章。