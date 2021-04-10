出於保護免受虐？歐文市30歲媽悶死2幼女

涉嫌殺女的麥唐納。（歐文市警局）

德州 北部歐文市（Irving ）30歲女子麥唐納（Madison McDonald），5日晚間手持文件與兩件嬰兒毯，晃進當地警局，在大廳平靜踱步約十分鐘後，用公用電話撥打911，說她悶死了自己的兩個女兒。警方隨即趕到離不遠的公寓內，發現一歲的Lillian Mae McDonald、六歲的Archer Hammond已經死亡。

警方說，麥唐納與兩名女兒同住，先前發生過「一些事」，但不願多談細節。麥唐納目前被控兩項殺害十歲以下幼童的重罪，羈押在歐文市立監獄 且不得保釋，短時間內就會移往達拉斯縣立監獄。初步調查顯示，麥唐納應該是先讓小孩失去意識後，再悶死她倆。

警員Robert Reeves說，確實死因還要由法醫認定，但麥唐納認定，她自己以窒息的方法，殺死兩個小孩。麥唐納被逮捕時供稱，她的兩個小孩遭到虐待，她願意做任何事保護她們，「包括消滅她倆」。

警方表示，他們還在釐清案情，但是兩名兒童遭到謀殺真是駭人聽聞，警方可能永遠都不知道真相為何，因為不太可能有個合理解釋，到底為何要殺掉小孩。