SB 7限縮投票 挨批「穿著燕尾服的種族歧視法案」

德州選舉法修訂，屢屢出現兩黨政治角力。(哈里斯縣選務辦公室)

德州參議會通過SB 7草案，該案正在等待眾議會通過。在這期間，SB 7引發眾多反彈聲浪，除了民主黨 人稱之為「穿著燕尾服的種族歧視法案」（Jim Crow in a tuxedo），福和市為基地的美國航空（American Airlines）也表態反對。但包括州長艾伯特(Greg Abbott)在內的共和黨 人卻意志堅定，決心推動他們口中的­「選舉公平」（election integrity）。

德州論壇報評論指出，以休士頓為例，2020年的兩個投票 日就呈現大不相同的氛圍：3月3日的初選，傳統黑人大學南德大學（Texas Southern University）因為大批民主黨支持者湧入與投票機故障，因此迫使選民在投票截止後還得等上六七個小時才能投票；10月間的提前投票，過了正常投票時間，卻仍有大批選民在排隊，但這次不是枯等，而是因為哈里斯縣(Harris County)開放24小時投票，許多無法在正常時段投票的人，下班後趕來投票。

評論指出，正是這樣的對比，讓共和黨人決心推動SB 7草案，限制更為便利投票的改革措施，其中包括延長投票時間，甚至是24小時投票，因為許多弱勢族群無法在所謂的正常時段投票；郵寄選票給所有選民，類似哈里斯縣去年大選的做法；以及限制身心障礙或母語非英語者尋求協助。因為這些選民都被共和黨人視為民主黨的選票。

主持SB 7立法的副州長派屈克（Dan Patrick）日前在記者會上痛批，該法是為了維護投票安全，而不是如民主黨所宣稱的剝奪有色選民的投票權。他還說，「我真的受夠了謊言，與不斷重複謠言的製造者」，言下之意是美國航空與哈里斯縣的政治人物都在欺騙選民。但在論壇報眼中，美國航空的言行就跟MLB職棒聯盟一樣，都是為了抗議州政府限縮投票權。因為喬治亞州的類似立法，MLB決定不在該州辦全明星賽。

民主黨人與各族裔領袖的反對意見，如州參議員 Judith Zaffirini，強調共和黨人根本沒有提出足夠證據，2020年底的投票是公正公平地進行的，而且參與人數更多；以及多位曾任聯邦或地方公職的黑人領袖都表態反對SB 7。雖然州長艾伯特批評喬治亞州反對者的立場偏頗，但反對者卻認為德州將要通過的法案比喬治亞更糟。牧師Frederick Haynes III更說，新法根本就像是穿了燕尾服的種族歧視法案。