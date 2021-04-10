逆勢成長 恆豐銀行第1季財報亮眼

恆豐銀行董事長吳文龍（右五）率理事會成員舉行說明會，發表2021年第一季財報。（記者封昌明／攝影）

恆豐銀行公布2021第一季度財報，稅前收入1176萬元，資產報酬率（ROA）1.79%，投資 報酬率（ROE）16.2%，三月份單月稅前收入超過437萬元，這是恆豐銀行建行以來，單月度收入最高的一次。

這是自去年疫情 開始至今，恆豐銀行第一次舉行財報說明會。恆豐銀行董事長吳文龍率副董事長高成淵、董事張瑞生、錢武安、孫定藩、陳文全、吳國寶、洪瓊慧、董事兼總經理張永男、公關經理Jennifer Zhou 及董事長秘書徐明雯等列席參加。

吳文龍表示，受到新冠疫情的影響各行各業飽受衝擊，但恆豐銀行在有效的管理下，防疫 工作滴水不漏，所有員工配合銀行政策不休年假全面對抗疫情，這樣的政策除了保護了員工及家屬，也保護所有到銀行辦理業務的客戶。

恆豐銀行在經過22年的辛勤耕耘及不懈努力後，2020年終於達成總資產突破20億大關的目標！2020年的第四季財報顯示，在外部環境極不穩定的情況下，2020年取得了稅前收入3620萬元的傲人成績，資產報酬率（ROA）1.48% (Before Bonus) 投資報酬率（ROE）13.5%，股東獲利每股$2.5 ，這在災情之年，真是一個非常振奮人心的喜訊。

談到2021年第一季的財報，吳文龍欣喜的表示截止三月底，恆豐銀行第一季度稅前收入1176萬元，資產報酬率1.79%，投資報酬率16.2%，三月份單月稅前收入超過437萬元，這也是恆豐銀行建行以來，單月度收入最高的一次！他感謝全體董事會成員及全體員工的共同努力。

恆豐銀行自1998年建行以來，經歷了很多次外部經濟環境的起伏動蕩，都能夠平穩過渡並保持持續上升趨勢。 這得益於恆豐銀行長期以來堅持優質內部控制管理機制。吳文龍談到，由於自己研究所的專業是化學工程專業，所以對數字非常敏感，在多年的銀行經營中，始終保持用數字嚴格審視管控企業良好運轉的好習慣。

恆豐銀行作為社區銀行，自1998年建行以來，始終堅持「誠信為本，專業為責」的經營理念，在長期的經營實踐中，秉承誠信、責任、堅持不懈，不斷創新的價值觀，使企業發展步伐穩健強勁，2021年再次被Houston Business Journal 評選為總部設立在休士頓地區的年度增長最快的營利性公共和私人中型企業前50名。

吳文龍充滿信心的表示，從第一季度的經營業績看，今年，將會是恆豐銀行又一個豐收年。