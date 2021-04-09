美南世華工商婦女會長交接 政要出席

黎淑瑛名譽總會長（左六）、第36屆會長孫玉玟（右六）和理監事合影。（世華美南分會提供）

世華工商婦女企管協會美南分會於4月3日舉行2021年會長線上交接典禮，第35屆會長洪良冰交棒給第36屆會長孫玉玟，參與典禮的有僑委會副委員長徐佳青、駐休士頓 台北經濟文化辦事處處長羅復文、僑教中心主任陳奕芳等，場面熱鬧。

大會主持人由林富桂律師擔綱，來賓先後致詞對世華婦女工商協會長期致力國民外交、促進經貿文化等貢獻表達肯定，同時讚許洪良冰會長過去一年成功推動會務的卓越表現，祝賀新任會長孫玉玟並期許生生不息，永續傳承。陳奕芳代表僑委會委員長童振源頒發新舊會長賀函及嘉勉函，來自全球各分會的代表及當地休士頓僑團代表和主流政要等超過110人與會。

國會議員Al Green 、德州眾議員吳元之（Gene Wu）、斯坦福市副市長譚秋晴，分別致詞感謝世華工商婦女會，以柔性力量凝聚向心力，長期貢獻社區，特別在疫情 期間，協助各地一線人員防疫物資捐贈和愛心送暖食等活動，並頒贈感謝狀表彰善舉。

世華總會長陳阡蕙、創會總會長柯杜瑞琴、名譽總會長黎淑瑛及劉琍綺，和總會北美洲副總會長陳玲華等出席致詞及觀禮。主辦單位採事先錄製影帶的方式，黎淑瑛將象徵會長傳承項鍊為新任會長孫玉玟掛上，世華總會送禮品給35屆會長洪良冰和36屆會長孫玉玟。

卸任會長洪良冰感謝理監事及所有會員們2020年對她的支持協助及無私付出，在疫情肆虐世界危難之際，讓該會的活動有增無減。她說：「美南分會在休士頓僑社是具有影響力的社團之一，在這個大家庭中學習良多也結識了許多很好的朋友。」

會長孫玉玟在說：「自2008年加入美南分會，與姐妹們同學習成長，結識相同理念的朋友們，她比喻人生就像美食 烹飪，如果只有主食材，沒有經過用心的烹調、加入各式調味料、多彩的配菜和創意的擺盤，就沒有辦法最終成為一道風味獨特美味的美食。她將和理事團隊攜手合作開創新局，推動會務走向更高峰。

新舊會長分別在致詞中感謝2020年副會長王妍霞，為美南分會盡心盡力，所有活動從不缺席，她因感染新冠肺炎在醫院進行悉心治療，理監事都為王妍霞加油祈禱，願她早日康復，也為其先生朱江及家人加油打氣。

壓軸的抽獎，最大獎由Sunny張贊助嶄新iPhone手機12 Pro 256GB，幸運得主為前會長陳明華。