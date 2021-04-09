移民兒童收容所爆性侵 州長下令關閉

德州唐拿市收容中心等待新冠篩檢的未成年移民。（美聯社）

德州 州長艾伯特7日下令關閉聖安東尼奧費曼競技場（Freeman Coliseum）的年幼移民 收容中心，因為該地近日傳出沒有父母或監護人陪同的小移民遭到性侵事件。奧費曼競技場估計約有1300名年幼移民，艾伯特在下令關閉前表示，「簡而言之，這個地方就是個衛生與安全的大漏洞」。

德州論壇報指出，儘管聯邦與德州仍在爭論，誰該為美墨邊境 的移民暴增負責？但艾伯特仍然逕自關閉費曼競技場的收容中心。同時艾伯特只說，德州家庭與保護廳（DFPS）與衛生與人民服務委員會（Health and Human Services Commission）收到通報，但不清楚受害者身分，也未提供充分證據，只說公共安全廳（DPS）會進一步調查。

舉行記者會宣布此事，艾伯特說是為了給總統拜登一個警示，並且讓聯邦政府儘快將費曼競技場的未成年人移到其他聯邦管理的處所，因為那裡­「空間更大、人員更多、資源更夠，更能保證移民的安全」；艾伯特還說，競技場的人力短缺，一些幼童吃不飽，而且又有隔離留容的困難，導致新冠感染者與未感染者混居。

論壇報報導，艾伯特的發言人事後向媒體表示，州長之前已經與聯邦官員談過；不過聯邦衛生福利部（DHHS）並未回應。另外，貝克薩爾縣議員Rebeca Clay-Flores在記者會後卻表示，她到過競技場很多次，這裡的人員足夠，小孩也很開心，「所以此事不該成為政治議題，重點在小孩能不能得到照顧」。

另據KSAT-TV報導，競技場能夠容納2500人，目前只有1370人。不過艾伯特被問到時，坦承他其實沒進過競技場。論壇報批評，德州被收養或教養的孩童，常常成為性侵案受害者，但是艾伯特卻未曾如此快速地行動。而聯邦與德州的爭論焦點之一，正是沒有監護人的未成年移民該不該留在美國境內，目前邊境巡邏隊（Border Patrol）收置4200人，聯邦衛生福利部收容1.6萬人。