德州回春 「藍帽花」嘉年華登場 吸引上萬人遊客

德州的州花藍帽花將大地點綴成一張美麗的地毯。 （記者封昌明／攝影）

經過2月嚴寒洗禮，德州 很多民眾家中綠色植物幾乎都受到影響，但自入春以來，很多花果樹木展現了超強生命力，陸續綻放繽紛的色彩，特別是位在290號公路的野花群，上周末起華盛頓縣（Washington County）賞花車潮就陸續湧現，賞花遊客要注意交通安全。

根據休士頓 的旅遊業者「美洲遊旅行社」的負責人Danny表示，來休士頓旅遊除了太空總署（NASA）、醫學中心、蓋文斯頓海灘是重要的景點，每年的賞花季，就在西北區290號公路方向，同時還有休士頓最大型奧特萊斯（OUTLETS）在旅遊線上，從休士頓賞花時可在歸途順便來購物。

德州以幅員遼闊著稱，光是自然生長的野花就有5000餘品種，姹紫千紅，每年花季總能吸引上萬人前往觀賞，遊客都明顯感受到大地回春的生命力，去年由疫情很多人都不敢出門賞花，上個月起就在民眾陸續施打完疫苗 後，早就按奈不住沉悶情緒，在上周末復活節長周末攜老帶幼賞花。

Danny說，德州的野花季(Wildflowers Season)除了藍帽花(Bluebonnet)，還有其他數十個品種的野花，包括粉色的月見草(Pink Evening Primrose) 、菊色的印第安畫筆(Indian Paintbrush)、粉紅的福祿考 (Drummond Phlox)、豔紅的印第安毯花（Indian Blanket）、白色的罌粟和黃色的Plains Coreopsis及綠絲花（Greenthread）等爭奇鬥妍。

Danny提醒各地來休士頓賞花的遊客，第38屆德州野花嘉年華會將在4月份第二個周末舉行，現場將有春遊、音樂、手工藝品、特色小吃等，愛好攝影朋友也可以前來取景，免門票，打過疫苗的民眾可帶口罩、保持社交距離前來賞花。賞花可上網：https://bluebonnetfestival.org/瀏覽。

不過遊客紛紛停在路旁就地取景，隨意停車方便了自已，卻害慘了用路人，車流緩慢大約要比平常多出一倍的時間才能通過此路段，且時有遊客為了賞花隨意停車，險象環生。