我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山奧克蘭華埠周邊 猖狂劫匪連6搶 警直升機追捕

NBA／林書豪在艾倫秀自曝：媽媽拿退休金讓我圓夢

颶風季將臨 4月24日購防災工具免稅

編譯組╱綜合報導
颶風季節開始前，購買防災工具享免稅。( Unsplash網頁)
颶風季節開始前，購買防災工具享免稅。( Unsplash網頁)

德州政府宣布，4月24日至27日期間，進行緊急備用品「銷售稅假日」（Sales tax holiday）。這意味著4月24日上午12時01分到26日午夜期間內購買這些物品將免銷售稅。此舉主要是敦促個人在6月1日颶風季節開始前，備妥防災工具。

Click2Huoston.com報導，免稅促銷的用品包括攜帶型發電機、冷卻器、燃料容器、防水油布、手電筒、電池、一氧化碳偵測等物品。列入免銷售稅的物品只需達到一定額度，即得以免稅。其中，攜帶式發電機少於3000元，緊急梯子少於300元。

其他物品如個人防護裝備（PPE）、清潔用品、衛生紙、電動機車電池，不屬於免稅範圍。

另外，少於75元的用品包括電池（AAA、AA、C電池、D電池、六伏或九伏）、非電動開罐器、一氧化碳偵測器、食品儲存冰櫃、滅火器、急救箱、燃油箱、斧頭、自動供電或電池供電的雙向和全波收音機、煙霧偵測器、防水布等可免稅。

根據該州規定，若某些非處方用品（如抗菌洗手液、肥皂、抹布等）按聯邦法規標有「藥品事實」（Drug Facts），免徵銷售稅。

不符合免稅條件的耗材用品則有醫療用口罩、清潔用品（消毒劑或漂白劑等）、手套（皮革、織品、乳膠和醫療用等類型）、衛生紙，汽車、輪船和其他電動車輛的電池。此外還有野營爐、露營用品、電鋸、膠合板、伸縮梯、帳篷、維修或更換緊急備用品的零件等。

為鼓勵民眾保持社交距離，德州審計長辦公室鼓勵民眾在免稅期間利用網路或電話、郵件購物。

客戶在免稅期間內訂購並付款，賣方在免稅期間接受訂單需立即發貨，即使因訂單積壓延遲，或者因當時因缺貨無法供應，於免稅期後發貨也需按照訂購時的條件。

德州 社交距離 電動車

上一則

休士頓3蒙面歹徒持長槍 搶劫便利店全程曝光

下一則

CCACC每月一講 4/9談癌症預防

延伸閱讀

加州房價上漲 拉高移居德州潮

加州房價上漲 拉高移居德州潮
德州STAAR學測首日 網上應試一團亂

德州STAAR學測首日 網上應試一團亂
研究：加州人出走德州 因加州房價上漲 德州相對便宜

研究：加州人出走德州 因加州房價上漲 德州相對便宜
歐電動車電池 市占挑戰30%

歐電動車電池 市占挑戰30%
晶片、電池短缺 中國5G手機 下半年喊漲

晶片、電池短缺 中國5G手機 下半年喊漲
特斯拉電池成本 同業10年難超越

特斯拉電池成本 同業10年難超越

熱門新聞

艾倫市一戶民宅內發生一家六口遭槍擊殺害，警方初步證實，該起事件可能是兒子槍殺後自殺。圖為兒子Farhan Towhid。（艾倫市警局）

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

2021-04-05 20:01
一名嫌疑人2日下午近1時駕車撞向國會大廈的北部入口，導致兩名國會警察受傷送醫，該嫌疑也被警方開槍擊中負傷被捕。美聯社

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

2021-04-02 20:59
庫克郡預約疫苗施打官網，僅提供英文與西語頁面。(官網截圖)

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

2021-04-01 12:06
陳智博幼年從中國被領養，圖為他與養父母。(家人提供)

賓州華青遭警擊斃案 警方錄像公布 正當防衛

2021-03-31 12:19
被害人Jenny 前額瘀青仍明顯可見。（記者封昌明／攝影）

華資按摩店被鎖定 落單女店主險遭性侵

2021-03-30 20:09
北卡也爆槍擊案，室內派對三死四傷。(美聯社)

北卡也爆槍擊案 室內派對3死4傷

2021-04-03 19:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
搭飛機有禁忌 資深空姐：頭別靠窗邊、不要吃冰塊

搭飛機有禁忌 資深空姐：頭別靠窗邊、不要吃冰塊
又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮

又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮
研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病

研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病
4劫匪闖屋拿槍指頭 奧克蘭亞裔至今心有餘悸

4劫匪闖屋拿槍指頭 奧克蘭亞裔至今心有餘悸
疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州