颶風季將臨 4月24日購防災工具免稅

颶風季節開始前，購買防災工具享免稅。( Unsplash網頁)

德州 政府宣布，4月24日至27日期間，進行緊急備用品「銷售稅假日」（Sales tax holiday）。這意味著4月24日上午12時01分到26日午夜期間內購買這些物品將免銷售稅。此舉主要是敦促個人在6月1日颶風季節開始前，備妥防災工具。

Click2Huoston.com報導，免稅促銷的用品包括攜帶型發電機、冷卻器、燃料容器、防水油布、手電筒、電池、一氧化碳偵測等物品。列入免銷售稅的物品只需達到一定額度，即得以免稅。其中，攜帶式發電機少於3000元，緊急梯子少於300元。

其他物品如個人防護裝備（PPE）、清潔用品、衛生紙、電動機車電池，不屬於免稅範圍。

另外，少於75元的用品包括電池（AAA、AA、C電池、D電池、六伏或九伏）、非電動開罐器、一氧化碳偵測器、食品儲存冰櫃、滅火器、急救箱、燃油箱、斧頭、自動供電或電池供電的雙向和全波收音機、煙霧偵測器、防水布等可免稅。

根據該州規定，若某些非處方用品（如抗菌洗手液、肥皂、抹布等）按聯邦法規標有「藥品事實」（Drug Facts），免徵銷售稅。

不符合免稅條件的耗材用品則有醫療用口罩、清潔用品（消毒劑或漂白劑等）、手套（皮革、織品、乳膠和醫療用等類型）、衛生紙，汽車、輪船和其他電動車 輛的電池。此外還有野營爐、露營用品、電鋸、膠合板、伸縮梯、帳篷、維修或更換緊急備用品的零件等。

為鼓勵民眾保持社交距離 ，德州審計長辦公室鼓勵民眾在免稅期間利用網路或電話、郵件購物。

客戶在免稅期間內訂購並付款，賣方在免稅期間接受訂單需立即發貨，即使因訂單積壓延遲，或者因當時因缺貨無法供應，於免稅期後發貨也需按照訂購時的條件。