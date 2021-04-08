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妨害自由 德州州長下令禁疫苗護照

編譯組／綜合報導 
州長艾伯特禁止疫苗護照。（州長辦公室）
州長艾伯特禁止疫苗護照。（州長辦公室）

疫苗護照」（vaccine passport）到底行不行，德州州長艾伯特在4月5日生效的行政命令中明確表態，所有州級機關、附屬機關與地方政府，都不得發行所謂的疫苗護照，因為這樣會違背德州政策且妨害個人自由。持同樣態度的還有佛羅里達州州長德桑提斯，以及田納西州的共和黨人。 

事實上，疫苗或防疫護照的概念由來已久，不少國家為了防止法定傳染病擴散，例如非洲國家就要求入境前先施打黃熱病疫苗。只是在美國並未出現過疫苗護照的構想，直到2020年的新冠疫情後，「疫苗護照」的構想才開始成為焦點。 

艾伯特在發布行政命令的同時，還特別錄製YouTube影片，以加強宣傳效果。他表示，德州境內所有接受公共經費的組織，都不得要求民眾或顧客出示證明，表明他們是否接種過新冠疫苗；店家更不能限制民眾完成接種後，才願意提供服務。 

艾伯特強調，德州人都是自願接種，德州政府也從未強制民眾接種，因此任何機關都不該勉強民眾出示證明，更不應該要求民眾揭露個人健康資訊，所以他才會下令，禁止德州官方發行疫苗護照。 

但艾伯特還是強調，接種工作不會拖延，保障公共衛生的腳步也不會停頓，隨著接種疫苗的人數越來越多，德州人的生活只會越來越回到常軌，「但是我們不能因此而犧牲德州人應有的個人自由」。 

根據KHOU 11電視台分析，艾伯特行政命令的限制對象，除了德州政府直屬機關，也包括縣市政府、特別行政區、公立學區、社區大學、住房機構與其他政治機關。上述機關都不得以命令、規章、政策、條例、法則與相似限制，要求民眾在接受服務前出示接種證明。 

那麼私人店家是否可以要求疫苗護照？答案是可以，但有可能因此惹上法律麻煩。KHOU 11的法律顧問Carmen Roe表示，不受政府支助的機構確實可以執行「沒有護照、沒有服務」的做法，但風險是可能違反宗教或醫療法規，也有可能因為不接種就開除員工而吃上官司。 

另外，中小學校是否能因為學生未接種就不讓學生到校，答案也是否定的，因為現行疫苗並未開放16歲以下者接種。不過隨著疫苗逐漸改良，下個學年度可能出現變數。

疫苗 德州 田納西州

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