德州STAAR學測首日 網上應試一團亂

德州STAAR標準學測第一天，網上應試學生卻無法測驗。(德州教育廳)

德州教育局 規定學生今年必須參加STAAR標準學測，6日(周二)是學測的第一天，但網上考試的學生普遍碰到技術問題，無法順利完成學科測驗。

教育局規定學生必須到有人監督的考場做學測，6日上午有許多學生親自出席應考，但至少有數千名學生無法順利上網，有些人根本無法進入系統，有些人登錄進去以後，電腦卻無法順利運作，四年級和七年級的「寫作測驗」(writing test)半途中斷，高中生的「英文一」(English I)也無法全程考完。

各學區 出現問題以後，打電話向州教育局求救，不過問題實在太多，最後教育局告知告學區，能夠順利應考的繼續考完，其他學生可另外安排考期。教育局預定於2022-2023學年度把所有測驗都改為網路形式，目前學區可以選擇用網路考試或用書面形式，書面的紙張考卷是用「掃描儀」(Scantrons)做電腦閱卷。

教育局隨後發布書面聲明，指出這個烏龍事件令人無法忍受，也深深了解給學生、家長、老師和行政人員帶來許多困擾。負責製作、實施考試的包商有許多家，其中的一家是「教育測驗服務公司」(Education Tesing Service) ，教育局責成該公司調查問題的原因，並盡快修復系統，發稿時教育局預定照常進行周三的網上學測，這次的事件只影響到用網路進行考試的學區。

依科目不同，一場STAAR學測是進行四小時或五小時，可以參加學測的時段是從4月6日至5月14日。由於過去一年的疫情衝擊，多數學生是在家上課，許多教育專家認為這一代的兒童與青少年，從幼兒園到大學，在教育完善程度方便可能落空了一年，這一年如果不盡快彌補起來，對未來的學習還有重要的影響，因此今年的學測更為重要。