免費醫保講座 曾菲解惑紅藍白卡

曾菲免費醫療保險系列講座 紅藍白卡解惑 。（曾菲提供）

醫療保險非常重要，然而除了自己購買，美國政府對於65歲的長者有聯邦政府的 Medicare 醫療保險，還有收入低的家庭或是某些特殊條件，政府提供補助；到底誰可以申請？如何申請？人們俗稱的紅、藍、白卡 代表些麽？補助內容有那些? 資深專業保險經紀人曾菲（Jasmin Tseng ），於四月舉辦四場免費課程，說明醫療保險所有疑問。

曾菲在華裔社區為長者舉辦免費醫療保險講座情形。（曾菲提供）

曾菲是擁有執照且超過十年以上的資深保險經紀人，具有豐富專業保險資歷，無論在長者醫療保險，還是長期照顧、人壽和年金方面都有多年豐富的經驗。在大休士頓地區擁有廣大的客戶群，常舉辦免費公益講座服務社區，她也是德州廣播電台中文台的保險專題嘉賓，經常在電台上和大家分享及解答有關各類保險的問題。

經過2020年的疫情影響大家的生活方式，居家防疫期間，許多民眾要求曾菲透過電話和網路視訊方式解答保險問題，隨著疫苗接種腳歩的加速，以及對於網路線上會議的普及，所以曾菲決定以系列講座和大家分享和提供協助，同時也提供面對面的實際會談，並增加每月兩次的Zoom 線上座談。歡迎民眾踴躍報名參加，將提供小禮物給報名的朋友摸彩抽獎。

專業保險經紀人曾菲(Jasmin Tseng )。（曾菲提供）

曾菲座談主題包括未滿65歲的人想要多瞭解聯邦醫療保險 的辦理程式和注意事項；已經滿65歲， 還在用公司的團體保險，何時加入聯邦醫療、 如何加入與注意事項；Medicaid （俗稱白卡）醫療補助和 Extra Help 如何獲得醫療保險的説明；Medicare Supplement 聯邦醫療輔助計畫的選項 和Medicare Advantage 聯邦醫療優勢計劃的不同。

講座日期和地點:

4月15日 (四)上午10時30分在萬全保險公司會議室。

4月15日 (四)下午 1時30分 Zoom線上座談。

4月26日 (六)上午10時30 分萬全保險公司會議室。

4月26日 (六)下午下午1時30分Zoom線上座談。

萬全保險公司位於 10333 Harwin Drive Ste 180 Houston TX 77036；電話:713-371-2491、電郵 [email protected]。參加民眾須事先電話或電郵登記報名。每場主題開課前二日，會將Zoom會議連結電郵給報名的民眾，Zoom Meeting ID: 929 962 7681。