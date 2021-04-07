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德州遊騎兵主場吞敗 鏡頭下…多數球迷沒戴口罩

達拉斯訊
德州遊騎兵隊主場開季賽即嚐敗跡。(遊騎兵隊推特)
德州遊騎兵隊主場開季賽即嚐敗跡。(遊騎兵隊推特)

5日(周一)在阿靈頓市環球人壽球場(Globe Life Field)舉行的遊騎兵隊主場開季賽(home opener) ，創下許多項紀錄，其中的一些象徵，代表少數族裔最好為自己的安全與福祉多做準備。

斥資12億元興建的環球人壽球場，去年開幕以後作為職棒大聯盟MLB季後賽的場地，遊騎兵隊因為戰績差無緣季後，所以5日是德州觀眾第一次看遊騎兵在這座新球場打球。上個月遊騎兵隊宣布，主場開季賽觀眾席會100%售票，拜登總統指責那是錯誤的決定。5日下午4萬0518個座位都坐滿了，目前MLB只有這座球場完全開放。

艾伯特州長原本應邀投出第一球，但因為MLB取消今年7月預定在亞特蘭大舉行的明星賽，以抗議喬治亞州的投票限制法案，艾伯特5日臨時宣布杯葛MLB，不到場觀看這場比賽。這代表德州也會很快制定更嚴格的投票法規，阻攔少數族裔的投票途徑，以有利於共和黨候選人勝選。許多保守人士認為，只要共和黨沒贏，選舉就有舞弊之嫌。

球場雖然規定球迷必須戴口罩，但電視攝影機照到的地方，絕大多數的觀眾都沒有戴口罩。這代表上面雖有規定但並不執行，缺乏公德心的人自認可以隨己意而行，不接受的人應該滾出去，少數人的權益已不重要，只要人多勢眾，就可以強凌弱、眾暴寡。

5日下午的氣溫是75度左右，為了防疫，照理說可開閉屋頂應該全部打開通風，但主場人員希望本地觀眾的大聲吶喊可以給對手起震撼作用，因此只把屋頂打開了4分之3。觀眾確實賣力給地主隊加油，無奈多倫多藍鳥(Blue Jays)投打俱佳，最後以6比2重挫地主隊，也使得這個新球場的第一次主場寫下敗績，讓乘興而來的觀眾敗興而歸。

從這場球賽的始末，亞裔身為少數族裔中的少數應該有所警覺：要想在疫情中免被感染，不能依賴別人遵守規定，自己趕快接種疫苗才是解決之道；要確保自己與家人的安全，應該考慮裝設完備的居家保安系統(home security system) ，外出時最好結伴而行。

MLB 投票 德州

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