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德州州長艾伯特公開抨擊臉書 私下又盼與其合作

編譯組／綜合報導
臉書位在德州福和市的數據中心。(臉書網)
臉書位在德州福和市的數據中心。(臉書網)

根據科技公司監督團體「科技透明方案」（Tech Transparency Project）向德州論壇報提供文件指出，德州州長艾伯特（Greg Abbott）辦公室正積極與臉書合作，在該州建立第二個數據中心。

就在上個月，艾伯特才公開抨擊該社交媒體巨頭，稱臉書「非美國人（與非德州人）」，指責其和其他社交媒體巨頭，帶頭展開「危險運動，以壓制保守聲音。」

艾伯特說，第一修正案受到這些社交媒體抨擊，這在德州將不被容忍。然與此同時，艾伯特卻私下向該公司伸出合作橄欖枝。此情況凸顯德州共和黨領導人，與技術科技產業的不和諧。

艾伯特和其他州政府官員，對這些企業採取共同抨擊路線，公開譴責他們，敦促制定法律解決他們認為是自由主義偏見的問題，私底下卻又向他們「求婚」，誇耀他們在這裡創造數千個工作崗位。

根據代表臉書的Winstead PC律師事務所律師Justin Hoover，社交媒體公司與州長辦公室之間有多達100多頁通訊紀錄，洩漏出相關機密訊息。

這些訊息包括臉書正考慮將德州作為數據中心站點。將購買土地成立數據中心子公司，也提出進行該計畫臉書員工姓名。

資料指出，德州是臉書興建數據中心考慮的幾個州之一，該公司已與該州經濟發展和旅遊局，就可能的地點與位置，與相關經濟激勵措施進行初步討論。

一旦協議達成，這將是臉書在德州的第二個數據中心。位於福和市數據中心於2015年興建，預計2022年完工，預估有150名員工。

近年來德州獲得多家科技大廠青睞，軟體巨頭甲骨文於去年12月宣布將總部從加州遷至奧斯汀。電動汽車公司特斯拉也宣布從加州撤離至德州。其他如亞馬遜、谷歌、蘋果、戴爾和英特爾，都在德州設辦公室。

德州 臉書 加州

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