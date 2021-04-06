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休士頓縣市長 抨擊限縮投票提案

編譯組／綜合報導
哈里斯縣長伊達戈（左一）和休士頓市長特納(右二）聯手抨擊德州議會擬議的爭議性投票法。( Hidalgo臉書)
哈里斯縣長伊達戈（左一）和休士頓市長特納(右二）聯手抨擊德州議會擬議的爭議性投票法。( Hidalgo臉書)

休士頓KHOU 11電視台報導，哈里斯縣（Harris County）縣長伊達戈（Lina Hidalgo）和休士頓市長特納（Sylvester Turner），5日抨擊德州議會目前擬議的爭議性投票法案，稱「這對選民來說，不過是壓制和騷擾而已。」

目前德州參眾議會正審查參議會SB 7和眾議會HB 6兩個法案，一旦通過，將改變德州選舉方式，包括限制收到通訊選票的對象，取消得來速投票（drive-thru voting），禁止將選票送到郵政信箱，限制投票地點可用的投票機數量，也限制投票時間等。

德州州長艾伯特（Greg Abbott）認為，該立法主要是「阻止選民詐欺」。然休士頓市長特納（Sylvester Turner）稱，這將使兩黨選民都難以投票。伊達戈也表示，「我們不能允許喬治亞州發生的事情在德州發生，這對選民就是騷擾。」

喬治亞州上個月通過一項類似法案，導致多家大企業強烈反對，引發全國性辯論。對此美國職棒大聯盟將全明星賽（All-Star game）地點撤除亞特蘭大。而艾伯特5日也拒絕在德州遊騎兵隊（Texas Rangers）開幕戰中開球。

艾伯特說，若立法機關通過，他將簽署法案。

德州 投票 休士頓

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