人為疏失 達拉斯8歲男童被先打疫苗

達拉斯八歲男童錯誤接種疫苗。(示意圖，達拉斯縣衛生局網頁)

KHOU 11電視台報導，達拉斯縣大草原（Grand Prairie）消防局2日表示，一名八歲男童，上月29日錯誤的接種新冠肺炎疫苗 。

這起事件發生於大草原劇院新冠肺炎疫苗接種點，該站點由達拉斯縣營運。達拉斯縣要求人們在網上進行疫苗登記，要求提供出生日期等訊息。

達拉斯縣長詹金斯（Clay Jenkins）在一份聲明中說，自動分揀流程，最初確定該孩童是不符合條件的未成年人，並將其名單與其他不符合資格者一起列入，然在開放所有16歲以上者施打後，第三方公司發生人為疏失，導致未成年人被轉移至合格組中，而無需仔細檢查年齡要求。

詹金斯說，該縣資訊部門正與第三方公司合作，確保不會再發生同樣情況。

自3月29日起，16歲以上所有人，都有資格於德州 接種疫苗。目前尚未批准16歲以下民眾接種。

達拉斯縣醫學協會主席Beth Kassanoff-Piper說，目前尚沒有足夠的兒童數據。

輝瑞公司表示，疫苗已對12歲至15歲兒童100％有效。也開始針對12歲以下者進行臨床試驗。

嬌生製藥公司（Johnson & Johnson）2日表示，將開始在12歲至17歲青少年測試疫苗。

Moderna也開始對六個月至11歲兒童進行試驗。