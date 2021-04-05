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德州限制投票法案 戴爾、美國航空等大企業關切

編譯組／綜合報導
包括美國航空在內的大型企業，對共和黨人提出的選舉法案表達關注與反對。（美國航空網頁）
包括美國航空在內的大型企業，對共和黨人提出的選舉法案表達關注與反對。（美國航空網頁）

ABC電視台報導，多家主要大型企業，表達對由共和黨領導的德州限制性投票法案（restrictive voting）的擔憂，包括包括戴爾（Dell）、美國航空（American Airlines）和AT&T等大企業，在某些情況下反對該案。

此外，對投票權倡議者來說，這些法案將使德州投票變得愈來愈困難。

參議會共和黨人於1日清晨推進的參議會SB 7法案。該法計畫改變現有投票規則，包括縮短早期投票時間和禁止得來速投票方式（Drive-trough voting），該方式在人口稠密區、多元化地區中很普遍。

參議會法案還禁止選舉官員，在選民並未發出要求時寄送通訊選票申請，並要求殘疾選民向聯邦政府或醫師提供具體的殘疾證明。

當天，德州眾議會選舉委員會聽取參議會版本。該會相關版本HB 6法案包括如何協助選民填寫選票，擴大民調人員在投票地點訪問權限的新規定。

戴爾與美國航空在德州眾議會，特別關注這兩個法案，而AT&Ｔ則更廣泛關注選舉複雜性，議員責任與選民參與責任等。

戴爾發表聲明說，政府應提供創新途徑，讓公民表達自己意見，像HB 6的立法則相反。該公司補充道，「投票權對有色人種的婦女和社區來之不易。」

美國航空聲明稱「強烈反對SB 7法案與其他類似法案，作為德州企業家，我們必須捍衛團隊成員和客戶權利。」

德州副州長派翠克（Dan Patrick）也發表聲明稱，該航空公司政府關係代表，在會議前致電他的辦公室，承認他和美國航空首席執行長，都沒有真正閱讀過該法。

「德州厭倦那些不認同我們，卻意圖指導公共政策價值觀的公司，大多數德州人都支持維持選舉的完整性，這就是為什麼我將該法作為本次議會的優先事項。」

德州投票權倡議者稱，該法不利傳統上以民主黨人為基礎的選民團體。

來自德州的民主黨眾議員Marc Veasey說，這些法案若通過，將使投票更加困難，且削弱地方選舉官員鼓勵選民參與的能力，替選民創造新障礙。

部分倡議者也稱，SB 7法案，也將使殘疾選民面臨困擾，因不是每個有資格投票的殘疾者，能提供正式的文件證明診斷。

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