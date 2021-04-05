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偷身分詐領失業金案件暴增 上萬人受害

編譯組／綜合報導
民眾撥打電話給勞工部門時，難以有人接聽。（德州勞工廳網頁）
民眾撥打電話給勞工部門時，難以有人接聽。（德州勞工廳網頁）

德州政府正在調查一些疑似在疫情期間，以他人身分詐取失業金的情況。在德州這種情況日益嚴重，有成千上萬人身分被盜用來申請失業金，可疑的救濟申請案去年暴增25倍，而受害者擔心他們會被要求付這筆賬單。

據休士頓KHOU 11報導，居民Brenna Murphy就是其中之一，她認為自己很幸運，「我在整個2020年保住了工作，且我沒有任何理由申請失業」。因此，當Murphy收到德州勞工部門的通知，稱她多獲得7000多元的失業救濟金時，她非常吃驚。Murphy說，「我在這裡非常努力地做對的事，把一切都照顧好，結果有人跑出去，不是找份工作或為自己的失業申請，而是拿走我的努力，給他們自己用」。

Murphy於是向勞工部門和休士頓警察局舉報這一情況，在當局調查她的案子期間，她始終擔心自己需要為這筆7294元失業金負責。她說，「我最大的擔心是，州府會將把這筆債務轉給一家收債公司，這將影響我的信用評分，以及我為償還債務所做的所有辛勤工作」。

根據勞工部門的James Bernsen的說法，成千上萬的德州居民已經收到通知。他表示每次災難發生後，這種情況都在增加，但都沒有像新冠疫情這樣，規模比以往都大。

在過去四年中被勞工部門標記為可疑的失業要求中，在2017年有2023件，在2018年有7973件，大多數來自颶風哈維的申訴。2019年有1856件，但到2020年，索賠數量猛增至30萬1000。這是前三年總和的25倍。這導致可疑的紓困支出猛增，Bernsen估計全州範圍共為可疑的失業金索取提供了5億元。

這同時給誠實申請的民眾，帶來越來越大的障礙。民眾撥打電話給勞工部門時，難以有人接聽。該部門鼓勵人們在線申請，但是Bernsen說不要期望立即收到回覆。他也補充說，在案件結案之前，債務不會轉發給收債公司。

勞工部 德州 失業金

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