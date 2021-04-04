美福藥局攜手中華文化中心 為民打疫苗

早上10時起，民眾陸續到中華文化中心排隊等待打疫苗。(記者封昌明／攝影）

美福藥局 攜手中華文化中心4月3日在該中心的老人活動中心為300位民眾注射莫德納疫苗 第一劑，活動從早上10時預計進行到下午4時，這是該中心第二次與美福藥局合作，中華文化中心致力於降低中國城附近新冠疫情的感染率付出不少心力，執行長華啟梅表示，未來她們還將繼續舉辦，她呼籲民眾踴躍出來注射疫苗，共同對抗新冠疫情，早日讓中國城的經濟回歸正常。

美福藥局負責人喻斌表示，他們遵照德州政府注射疫苗的規定，已全面開放給18歲以上的年輕人注射疫苗，之前的嬌生疫苗已注射完畢，目前CDC提供的疫苗是莫德納疫苗，下周還有150劑會到貨，目前也已排滿，他們已向CDC提出申請，未來還會有疫苗送來，民眾可以持續關注美福藥局的公眾號，或到藥局詢問，隨時都有最新的資訊公佈。

美福藥局主任藥劑師呂岳勳表示，兩種疫苗的功能都很好，民眾只要注射都有一定的保護力，但絕非從此您就有神功護體出門可以不用帶口罩，注射疫苗後大家仍然要保持社交距離、帶口罩、勤洗手，要等到全美國注射疫苗達到一定程度，大家才可放輕鬆一點。

呂岳勳指出，嬌生疫苗送到藥局後只需放在一般冰箱保存即可隨時取用，但莫德納在CDC之前都要在零下負40度的低溫保存，他們藥局也為此購買了一部可以超低溫保存疫苗的冰箱，以便讓民眾在最安全的情況注射疫苗。民眾如欲了解更多疫苗的資訊歡迎電洽：281-506-2453或親臨6918 Corporate Dr., B5 Houston TX 77036。