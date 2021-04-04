我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台前法務部長羅瑩雪辭世 享壽70歲

加州疫情警訊 單日3984確診 一個月來最高

美福藥局攜手中華文化中心 為民打疫苗

記者封昌明／休士頓報導
早上10時起，民眾陸續到中華文化中心排隊等待打疫苗。(記者封昌明／攝影）
早上10時起，民眾陸續到中華文化中心排隊等待打疫苗。(記者封昌明／攝影）

美福藥局攜手中華文化中心4月3日在該中心的老人活動中心為300位民眾注射莫德納疫苗第一劑，活動從早上10時預計進行到下午4時，這是該中心第二次與美福藥局合作，中華文化中心致力於降低中國城附近新冠疫情的感染率付出不少心力，執行長華啟梅表示，未來她們還將繼續舉辦，她呼籲民眾踴躍出來注射疫苗，共同對抗新冠疫情，早日讓中國城的經濟回歸正常。

美福藥局負責人喻斌表示，他們遵照德州政府注射疫苗的規定，已全面開放給18歲以上的年輕人注射疫苗，之前的嬌生疫苗已注射完畢，目前CDC提供的疫苗是莫德納疫苗，下周還有150劑會到貨，目前也已排滿，他們已向CDC提出申請，未來還會有疫苗送來，民眾可以持續關注美福藥局的公眾號，或到藥局詢問，隨時都有最新的資訊公佈。

美福藥局主任藥劑師呂岳勳表示，兩種疫苗的功能都很好，民眾只要注射都有一定的保護力，但絕非從此您就有神功護體出門可以不用帶口罩，注射疫苗後大家仍然要保持社交距離、帶口罩、勤洗手，要等到全美國注射疫苗達到一定程度，大家才可放輕鬆一點。

呂岳勳指出，嬌生疫苗送到藥局後只需放在一般冰箱保存即可隨時取用，但莫德納在CDC之前都要在零下負40度的低溫保存，他們藥局也為此購買了一部可以超低溫保存疫苗的冰箱，以便讓民眾在最安全的情況注射疫苗。民眾如欲了解更多疫苗的資訊歡迎電洽：281-506-2453或親臨6918 Corporate Dr., B5 Houston TX 77036。

美福藥局負責人喻斌（右起）、中華文化中心執行長華啟梅、美福藥局經理符永豐、陳麗玲...
美福藥局負責人喻斌（右起）、中華文化中心執行長華啟梅、美福藥局經理符永豐、陳麗玲等合影。(記者封昌明／攝影）
美福藥局的員工Darcy(圖左)，與中華文化中心員工協調報到程序。(記者封昌明／...
美福藥局的員工Darcy(圖左)，與中華文化中心員工協調報到程序。(記者封昌明／攝影）
美福藥局的義工Fred(左一)為每位進場施打疫苗的民眾量體溫。(記者封昌明／攝影...
美福藥局的義工Fred(左一)為每位進場施打疫苗的民眾量體溫。(記者封昌明／攝影）
注射疫苗後需要休息15分鐘，才可離開，中華文化中心提供了優質的環境。(記者封昌明...
注射疫苗後需要休息15分鐘，才可離開，中華文化中心提供了優質的環境。(記者封昌明／攝影）
今天有很多年輕人出來注射疫苗。(記者封昌明／攝影）
今天有很多年輕人出來注射疫苗。(記者封昌明／攝影）

疫苗 藥局 莫德納

上一則

華盛頓州16歲以上居民 4.15可打疫苗

下一則

等不及了… 聖安東尼奧市長預約打疫苗

延伸閱讀

接種疫苗免打針 貼布、鼻噴、舌下溶錠 業者研發中

接種疫苗免打針 貼布、鼻噴、舌下溶錠 業者研發中
1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議

1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議
CDC：接種疫苗可旅行 加州：不建議

CDC：接種疫苗可旅行 加州：不建議
近半教職員已打疫苗 關教學樓規定下周更新

近半教職員已打疫苗 關教學樓規定下周更新
金山華埠公屋 自家門口就能接種嬌生疫苗

金山華埠公屋 自家門口就能接種嬌生疫苗
50歲以上開打疫苗 洛縣民嘆預約好難

50歲以上開打疫苗 洛縣民嘆預約好難

熱門新聞

一名嫌疑人2日下午近1時駕車撞向國會大廈的北部入口，導致兩名國會警察受傷送醫，該嫌疑也被警方開槍擊中負傷被捕。美聯社

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

2021-04-02 20:59
被害人Jenny 前額瘀青仍明顯可見。（記者封昌明／攝影）

華資按摩店被鎖定 落單女店主險遭性侵

2021-03-30 20:09
庫克郡預約疫苗施打官網，僅提供英文與西語頁面。(官網截圖)

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

2021-04-01 12:06
陳智博幼年從中國被領養，圖為他與養父母。(家人提供)

賓州華青遭警擊斃案 警方錄像公布 正當防衛

2021-03-31 12:19
每位施打疫苗的民眾，都會收到一張白色的接種證明卡。(本報檔案照片)

1張8元 網售假疫苗卡 公眾安全陷危險

2021-03-30 15:27
華府東南區的國會高地(Congress Heights)社區附近在31日下午突發槍案。圖為案發現場。圖取自Google map

華府突發槍案 至少5人中槍 2人死亡

2021-03-31 16:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊
按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國
官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉
太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人
1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議

1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議