疫情下 北德州藝術家仍潛心創作

藝術家瓦吉與懷特在疫情下呈現的「藝術與城市」圖片。（Teddy Georgia Waggy）

新冠肺炎疫情 一年後，北德州 藝術家、音樂家和文化製作者，在4月達拉斯藝術月，開始重拾藝術工作。

4月的達拉斯藝術月，是達拉斯晨報報導的一系列故事之一，主要是探討北德州的藝術家和藝術團體，如何在疫情後一年，繼續朝藝術邁進。

一年前的4月，所有事情變了，那時也是達拉斯藝術月，但只是個名稱。所有藝術活動、派對被取消，畫廊空無一人，舞台一片漆黑，員工們只能通過Zoom線上工作，也取消全年「藝術與城市」特別計劃。

相反，為因應新冠肺炎大流行的影響，今年藝術月重新調整計劃重點，100多名北德州藝術工作者，也向各界分享他們如何因應世界巨變的同時，依舊潛心藝術創作。

今年的「藝術與城市」是關於新的事物，下一個事物與可能的事物。當地部分藝術領袖們，甚至提出一種「派特的幸福劇本」（Silver linings playbook）。

其中，達拉斯設計師、音樂家和作家瓦吉（Teddy Georgia Waggy）和懷特（Colton White）用機智、挑釁的面具拍攝「藝術與城市」概念圖令人難忘。

瓦吉用熱粉色的長條（類似臍帶）串連口罩，傳達「藝術界找到相互聯繫和保護的新方法」。

而藝術家們如何在疫情之下，依舊蓬勃發展，繼續創作。而他們的創造力，也將呈現於4月的達拉斯藝術節。

瓦吉與懷特更寫下一首詩，講述他們在過去一年的藝術經歷。