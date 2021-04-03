學區要學生戴口罩上課 家長怒告

有學生家長指控Katy獨立學區繼續要求在校師生保持戴口罩，聲稱這條規定違反州長命令。（unsplash）

德州 州長艾伯特 (Greg Abbott) 日前宣布取消口罩令，有學生家長指控Katy獨立學區 （Katy Independent School District)繼續要求在校師生戴口罩，聲稱這條規定違反州長命令。

根據Katy獨立學區政策，學生若在公共場合不戴口罩，必須回家遠距上課，且不得參與校園課外活動。若因戴口罩引起身體不適，必須提供醫生證明。有些學生家長認為學區政策有違州長命令，不該要求學生在學校走廊及校車等公共區域戴口罩。

訴訟通知由一名休士頓律師Jared Woodfil於1日上交，控訴人為多位學生家長。Jared Woodfil認為，學區政策是違法的，堅信學區沒有權利要求99.9%的學生整天戴著口罩。

事實上，艾伯特當時取消口罩令時，並無特意要求學校得遵從，他在一次訪談對此表示，在校是否戴口罩的最終決定權將交由德州教育部 決定。德州教育部在網站上更新口罩政策，允許地方學區教委會決定各自的口罩相關政策，不過該部傾向於在公共場合戴口罩。

Katy獨立學區對此做出回應表示，學區是根據德州教育部釋出的政策才做出的選擇及決定，認為戴口罩對校園師生較有保障。